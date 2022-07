Criminoso é baleado após atirar contra policiais na Zona Norte - Divulgação / PMERJ

Publicado 25/07/2022 08:45

Rio - Um suspeito foi baleado após atirar em policiais do 9ºBPM (Rocha Miranda), no último domingo (24), em Turiaçu, na Zona Norte do Rio.

Segundo a corporação, agentes faziam patrulhamento quando foram acionados por populares que informaram sobre uma tentativa de roubo e disparos nas proximidades do viaduto de Rocha Miranda.

Ao chegarem ao local, policiais encontraram um homem na Rua Conselheiro Galvão. Ao abordá-lo, o suspeito tentou reagir atirando e houve confronto. O criminoso baleado foi socorrido ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes.

A ocorrência foi encaminhada para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).