Banda campeã do JUV Rock Festival irá tocar no palco do Rock In Rio 2022Divulgação

Publicado 27/07/2022 10:30 | Atualizado 27/07/2022 10:34

Rio - Os finalistas do JUV Rock Festival, concurso criado pela Secretaria Municipal da Juventude Carioca, foram finalmente conhecidos, após quatro noites de audições. Oito bandas irão disputar a finalíssima do evento, que dá ao vencedor o passe de entrada para tocar no palco Rock District do Rock in Rio 2022, que acontecerá entre os dias 2 e 11 de setembro.

Ao todo, 40 bandas participaram das audições, que foram realizadas na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Na última noite de seletivas, realizada nesta terça-feira (26), as bandas Radioativa e Radio Front se classificaram para a grande final, fazendo companhia a outros seis grupos que já tinham se classificado nas noites anteriores: Bellasigma, Carminium, John Bianchi, Lamutes, Lenhadores da Galáxia e Madre Ravena.

A final acontecerá no dia 3 de agosto, no Circo Voador, na Lapa. O evento será aberto ao público de forma gratuita. A comissão julgadora é composta pela produtora cultural e empresária Mariana Leivas, pelo jornalista Bernardo Araújo, pelo engenheiro de som, músico e compositor musical Raphael Dieguez e um representante do Rock in Rio.

A performance da banda no Rock in Rio será um tributo cover a outras grandes bandas da cena rock mundial. Além do passaporte para o palco do Rock in Rio 2022, a banda campeã do festival também será premiada com uma gravação no estúdio Toca do Bandido, responsável por discos antológicos de grandes artistas brasileiros, como Milton Nascimento, Gilberto Gil, Marisa Monte, Lenine e O Rappa.