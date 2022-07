Pedro Polonia foi preso em flagrante por agentes da 13ª DP (Ipanema) - Reprodução / Redes sociais

Pedro Polonia foi preso em flagrante por agentes da 13ª DP (Ipanema)Reprodução / Redes sociais

Publicado 30/07/2022 12:01

Rio - Policiais da 13ª DP (Ipanema) prenderam um homem identificado como Pedro Polonia de Gouvea e Silva, de 41 anos, no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele é acusado de manter a namorada em cárcere privado por 36 horas. Nesta segunda-feira (25), ela conseguiu escapar e pedir ajuda aos agentes. O suspeito vai responder por tortura e lesão corporal.

A mulher, que mora fora do Rio de Janeiro, foi à cidade para visitar o companheiro. Ela contou que, ao longo desse tempo, foi agredida e ameaçada de morte diversas vezes. A vítima também informou que se relacionava com o acusado há cerca de cinco anos. Após ficar trancada por quase dois dias, ela conseguiu fugir e pediu ajuda aos agentes da 13ª DP (Ipanema). Após diligência, o suspeito foi preso. A vítima também afirmou que se relacionava com o acusado há cerca de cinco anos.