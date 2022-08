Livraria Belle Époque já recebeu mais de uma tonelada de livros doados - Arquivo Pessoal / Ivan Costa

Rio - As doações para a Livraria Belle Époque , que foi destruída por um incêndio no último dia 21 de julho, seguem a todo o vapor. Segundo Ivan Costa, dono do local, que fica no Méier, Zona Norte, mais de uma tonelada de livros já foram doados para o estabelecimento.

"Sei que do Imperator (no Méier), a gente levou para Cascadura mais de uma tonelada de livros, e tem muito mais. Uns amigos meus foram de carro para buscar, e enchemos dois veículos, entre eles, uma picape. Depois voltamos com a picape e mais dois carros de passeio e tiramos mais uma leva de livros, e ainda sobrou bastante lá", disse Ivan.

O proprietário também falou que pessoas têm mandado mensagens avisando que estão levando livros para outros postos de coleta divulgados, como Planetário da Gávea, na Zona Sul, e no Shopping Tijuca, na Zona Norte.

Ivan informou que irá abrir postos de coleta em outros locais. "Uma loja na Barra da Tijuca se ofereceu para ser posto de coleta de livros, e eu vou aceitar. Em Niterói, um pessoal mandou mensagem se voluntariando para abrir um posto lá. Tem gente querendo que crie um também na Baixada Fluminense. Está havendo uma mobilização no Grande Rio", explicou.

Com todo o material doado, Ivan pretende abrir um estoque e ajudar outras pessoas que estão começando com livrarias. "Vou aproveitar essa corrente para repassar livros para amigos livreiros que estão começando como eu, e que ainda estão trabalhando na rua. Tem uma senhora no Méier que o marido dela era livreiro, e ele morreu há pouco tempo. Agora ela e a filha estão aprendendo a ser livreiras para tirar o sustento da família, e vou tirar um lote para ajudar elas. A gente vai espalhando esta corrente", afirmou Ivan.

Vakinha virtual

'vakinha' virtual criada por Ivan Costa já arrecadou, até esta segunda-feira (1°), mais de R$ 37 mil. Segundo o proprietário, ele espera que até o próximo dia 13 de agosto, data em que a Belle Époque vai organizar uma feira na Rua Soares, onde fica localizada a livraria, a 'vakinha' chegue a meta de R$ 50 mil.

"Acredito que até o dia 13, a gente vai conseguir fechar a vakinha nos 50 mil. No Pix deve ter uns R$ 10, 12 mil. As pessoas se sentem mais seguras em participar 'da vakinha', e as mais próximas fazem o Pix", complementou.

Investigação e reforma

Ivan afirmou que ainda não recebeu o laudo da polícia com a possível causa do incêndio. Para o livreiro, a possível causa pode ter sido um curto-circuito. O delegado titular da 23ª DP (Méier), que investiga o caso, Deoclécio Assis, disse que aguarda o laudo vir do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). Procurada, a Polícia Civil não retornou as mensagens.

Enquanto o laudo não sai, Ivan já busca começar a reconstrução da livraria. Ele disse que engenheiros de estrutura estiveram no local e deram o 'ok' para a reforma, faltando somente o laudo oficial.

"(...) Um engenheiro calculista se disponibilizou a ir na livraria para recalcular o peso que aguenta na casa em cima da livraria. Nessa casa, eu estava construindo para fazer um café e uma salinha de cultura para o pessoal poder dar oficinas de leitura", complementou.

Para fazer as doações de livros, basta se dirigir à sede da Belle Époque, na Rua Soares, 50, no Méier, ou nos seguintes locais:

- Planetário do Rio: Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100, Gávea;

- Imperator - Centro Cultural João Nogueira: Rua Dias da Cruz, 170, Méier;

- Loja Clube Melissa: Av. Maracanã, 987, Shopping Tijuca;

- Beco do João Inácio: Largo da Prainha, 12, Centro;

- Espaço Travessia: Instituto Municipal Nise da Silveira, Rua Ramiro de Magalhães, 521, Engenho de Dentro.

A livraria também recebe doações pela 'vakinha' virtual e via Pix, através do telefone (21) 97625-7600.

*Matéria do estagiário Wellington Melo, sob supervisão de Adriano Araujo