Policiais militares prenderam suspeito de esfaquear pessoas Reprodução

Publicado 30/07/2022 17:23 | Atualizado 30/07/2022 17:46

Rio - Um homem suspeito de esfaquear pessoas da própria família, no bairro do Sampaio, Zona Norte do Rio, foi preso neste sábado (30). O jovem, de 24 anos, foi conduzido por agentes do 3º BPM (Méier) e militares do Programa Méier para Todos para a 19ª DP (Tijuca). Ele é acusado de esfaquear seu pai, Carlos Colares, de 52 anos, sua madrasta, Antonia Silva, também de 52, e o irmão de criação Alex Gurgel, 20.

O crime aconteceu na Rua 24 de Maio, no número 771. De acordo com informações da polícia, o jovem, que não teve a identidade revelada, disse que não aguentava mais ser humilhado.

As vítimas estão internadas no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. No momento, a situação mais delicada é o da madrasta, que teve vários ferimentos.





Ainda segundo a polícia, testemunhas informaram que o homem estava agredindo pessoas com uma arma branca na Rua 24 de Maio, no Engenho Novo. A ocorrência foi encaminhada à 19ª DP (Tijuca).