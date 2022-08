Segundo a Mobi-Rio, a mulher teria atravessado na frente do articulado quando foi atropelada - Arquivo/Agência O Dia

Segundo a Mobi-Rio, a mulher teria atravessado na frente do articulado quando foi atropeladaArquivo/Agência O Dia

Publicado 11/08/2022 11:24 | Atualizado 11/08/2022 11:33

Rio - Uma mulher, ainda não identificada, foi atropelada, na manhã desta quinta-feira (11), por um BRT da linha "Diretão", que faz o trajeto Mato Alto x Alvorada, na Avenida das Américas, próximo à Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes.

De acordo com Corpo de Bombeiros, agentes do quartel do Recreio foram acionados por volta das 7h27. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra. Segundo a corporação, a vítima estava em estado grave.

A Secretaria Municipal de Saúde foi procurada, mas não deu informações sobre o quadro clínico da paciente.

Segundo a Mobi Rio, responsável pelo BRT, um pedestre atravessou com o sinal aberto para o trânsito. O acidente aconteceu com um ônibus que faz o serviço eventual (Diretão - Mato Alto x Alvorada). Ela foi atendida pelo SAMU no próprio local e levada ao Hospital Lourenço Jorge. Os passageiros fizeram transbordo para outro veículo que realizava o mesmo serviço para seguir viagem.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que o acidente ocorreu na pista central e o trecho teve retenções.