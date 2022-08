Prefeitura realiza demolição de casas irregulares na comunidade Tavares Bastos - Divulgação / SMAC

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, na manhã desta quinta-feira (11), uma operação para demolir construções irregulares na comunidade Tavares Bastos, no Catete, Zona Sul do Rio. As casas estavam numa encosta íngreme, sem acompanhamento técnico, causando extremo risco de desabamento numa vila de casas localizada abaixo da construção.

Os responsáveis vinham sendo notificados para paralisar as obras desde 2021, mas ignoraram os embargos emitidos pela Prefeitura e, além disso, avançaram com as intervenções. A construção já ultrapassava três pavimentos, com possibilidade de ampliação ainda maior.

Além disso, crimes ambientais foram cometidos no local, tais como: supressão de vegetação, corte irregular de talude, parcelamento ilegal do solo e outros.

"A secretaria está atenta e tem monitorado as obras irregulares em áreas de proteção ambiental. Nossas equipes vão continuar atuando para combater essas construções, que oferecem sérios riscos à população e danos ao meio ambiente", disse o secretário de Ambiente e Clima e vice-prefeito da cidade, Nilton Caldeira.

O subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle também esteve no local e chamou a atenção para as notificações ignoradas pelos responsáveis pela obra. "Inúmeras notificações foram feitas e ignoradas. Não vamos permitir o crescimento desordenado e seguiremos cuidando da população, evitando tragédias", acrescentou.

A ação contou, ainda, com apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM e da Polícia Militar Ambiental.