Segundo os Bombeiros, o veículo capotou durante a perseguição. Mário ficou ferido devido ao acidente, enquanto Rodrigo foi baleado - Reprodução/TV Globo

Publicado 11/08/2022 09:09 | Atualizado 11/08/2022 11:46

Rio- Um vigilante foi baleado e outro ficou ferido após perseguição e confronto com criminosos na Rua do Rio Apa, em Cordovil, na Zona Norte, durante a madrugada desta quinta-feira (11). As vítimas, Mário Nascimento, 55 anos, e Rodrigo Muniz, 32, estavam em um carro de escolta armada quando foram atacados a tiros e revidaram.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo em que as vítimas estavam capotou. Mário teve algumas escoriações devido ao acidente. Já Rodrigo foi baleado. Ambos foram encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Segundo a direção da unidade, Rodrigo apresenta quadro clínico grave. Já Mário, por sua vez, foi atendido e teve alta hospitalar. A empresa para qual os funcionários trabalhavam era do Grupo Macor.



Segundo a empresa, a princípio os criminosos levaram apenas as armas dos vigilantes. No momento da perseguição, eles tinha saído de um filial do grupo que fica em Vista Alegre, na Zona Norte, e estavam a caminho de um cliente em São João de Meriti. A instituição está oferecendo suporte as vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos conseguiram fugir e equipes do 16º BPM (Olaria) isolaram a área e intensificaram o policiamento na região.