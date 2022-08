Organizada pelo Centro Médico do Salgueiro, a campanha já é tradicional na escola - Divulgação

Publicado 11/08/2022 13:05

Rio - A escola de samba Acadêmicos do Salgueiro irá realizar uma campanha de doação de sangue em parceria com o Hemorio. A ação, organizada pelo Centro Médico da agremiação, vai acontecer neste sábado, (13), na quadra da escola, no Andaraí. A meta deste ano é atingir o mínimo de 70 bolsas durante o projeto, que vai ocorrer das 9h às 15h.

A campanha já é tradicional na escola, conforme explica Vilma Araújo, coordenadora do Centro Médico, que atende cerca de 800 pacientes por mês de forma gratuita. “O Hemorio já é um parceiro antigo nosso e consideramos esta uma das nossas ações mais importantes. Doar sangue é um ato de amor e carinho com o próximo, não tem como prever o futuro. Hoje você é doador, amanhã pode ser você ou algum familiar quem precisará deste gesto”.

Vilma também ressaltou que o ato de doar é bem rápido. “Asseguramos que é seguro, não leva tempo e o doador sai daqui feliz por saber que aqueles cinco minutos salvarão a vida de alguém”, comenta a psicóloga.

Principais requisitos para ser doador:

- Portar documento oficial de identificação com foto (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista ou carteira do conselho profissional)

- Estar bem de saúde

- Ter entre 16 e 69 anos (jovens com menos de 18 anos podem doar com autorização dos pais ou responsáveis legais e um documento de identidade original desses responsáveis)

- Pesar no mínimo 50 Kg

- Não estar em jejum (evitar apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação)



Situações que impedem provisoriamente a doação de sangue:

- Febre acima de 37°C

- Gripe ou resfriado

- Gravidez atual (90 dias após o parto normal e 180 dias após a cesariana)

- Amamentação (até 1 ano após o parto)

- Uso de alguns medicamentos

- Anemia

- Cirurgias

- Extração dentária (até 7 dias)

- Tatuagem ou piercing (até 1 ano)

- Vacinação (o tempo de impedimento varia de acordo com o tipo de vacina)

- Transfusão de sangue (até 1 ano)

Já no dia 20, no mesmo horário, a quadra será ocupada para uma grande ação, que envolverá cerca de 30 serviços, todos gratuitos e voltados para a comunidade. “Teremos atendimentos dos mais simples, como aferição de pressão arterial e medição de glicose, até o agendamento das consultas no Centro Médico e consultoria para segunda via de documentos e outros”, completa Vilma.

Para mais informações sobre as ações sociais, o telefone é (21) 2238-9226. A quadra do Salgueiro fica na Rua Silva teles, 104, no Andaraí.