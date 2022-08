Segundo a polícia, a picape estava sem placa foi encontrado em uma garagem na Estrada da Cacuia, na Ilha do Governador, e que Wallace não é o proprietário - Divulgação

Publicado 25/08/2022 16:12 | Atualizado 25/08/2022 16:16

Rio – A Justiça do Rio determinou, nesta quinta-feira (25), a prisão de Wallace de Jesus Costa Dias, de 23 anos, que atirou contra uma casa na Praia da Engenhoca, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Contra Wallace, que segue foragido, ainda há um mandado de prisão por tentativa de homicídio. caso aconteceu nesta quarta-feira, em frente ao Quiosque do Mineiro , onde a picape do suspeito estava estacionada. Incomodada com o som alto, a vítima acionou a Guarda Municipal. Após ser repreendido, Wallace, ao receber informações sobre quem o teria denunciado, efetuou três disparos contra a residência, atingindo a fachada do quarto dos dois filhos, de 1 e 2 anos, da moradora. A ação foi gravada por câmeras de segurança.

Vídeo de câmera de segurança mostra momento em homem atira contra uma residência na Ilha do Governador.#ODia



Fonte: Reprodução pic.twitter.com/7OmGUY2dBv — Jornal O Dia (@jornalodia) August 24, 2022

Segundo a decisão da Justiça, há indícios suficientes de autoria e materialidade do caso. "O indiciado foi reconhecido pelas vítimas, além do próprio, ter confessado efetiva prática de disparos de arma de fogo em direção a residência das vítimas, visando atingir as câmeras de segurança, a fim de intimidar que morasse por lá".Wallace e o veículo foram encontrados no bairro da Cacuia, também na Ilha. Durante depoimento, ele alegou estar muito nervoso, alcoolizado e sob efeito de medicação controlada, utilizada pela sua mãe. Segundo a polícia, a picape estava sem placa e Wallace não é o proprietário.Segundo as investigações, a polícia já sabe que Wallace não tem porte de arma. O jovem namora uma policial militar do 17º BPM (Ilha do Governador), que também estava na hora do incidente. A arma, da namorada de Wallace, foi entregue para o batalhão, que confirmou não ter sido a mesma que efetuou os disparos.Ainda segundo a decisão, o mandato seria "imprescindível para as investigações criminais e para a garantia da ordem pública".