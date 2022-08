"Temos que manifestar nossa indignação sobre o que nos afeta", disse o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florêncio de Queiroz Junior - fotos de Eduardo Uzal

Publicado 30/08/2022 06:00

Após dois anos realizado virtualmente em razão da pandemia, o Movimento Rio em Frente voltou a acontecer de forma presencial em 2022. Na semana passada, a quarta edição do evento, promovido pela Fecomércio RJ (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio de Janeiro) em parceria com O DIA, debateu assuntos de interesse da população e apontou caminhos para um futuro com menos desigualdade, mais segurança e maior compromisso com práticas sustentáveis.



"Sempre procuramos abordar todos os temas que podem influenciar positivamente ou negativamente o comportamento da sociedade e a evolução do desenvolvimento econômico. Temos que manifestar nossa indignação sobre o que nos afeta", disse o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florêncio de Queiroz Junior.



Bem-estar de pets e humanos

Na terça-feira (23), o teatro Casa Grande, no Leblon, foi palco da abertura do evento. O foco da noite foi o benefício do bem-estar animal para a sociedade. Após o presidente da Fecomércio abrir o evento destacando o crescimento da adoção de cães e gatos na pandemia, o jornalista Luiz André Alzer, mediador e mestre de cerimônias, convidou o zootecnista Alexandre Rossi para apresentar detalhes sobre a evolução da relação entre pessoas e pets.



Conhecido como Dr. Pet, o especialista em comportamento animal apresentou pesquisas recentes que comprovam os impactos positivos dos animais de estimação na saúde dos tutores e destacou um conceito a ser adotado para políticas públicas efetivas de prevenção e controle de enfermidades. "A Organização Mundial da Saúde e outros órgãos e conselhos adotam o termo 'saúde única', destacando três pilares fundamentais: a saúde humana em si, a saúde dos animais e o meio ambiente", disse Rossi.



O ator e ilusionista Gabriel Louchard entrou em cena logo após a palestra para uma intervenção bem-humorada que divertiu a plateia. Em seguida, ele chamou ao palco o ex-secretário de Abastecimento do Rio e idealizador do RJ Pet, Marcelo Queiroz, que destacou medidas implementadas a partir do reconhecimento da relevância dos animais para a sociedade, como a lei que garante às pessoas com transtornos mentais o direito de acessar locais públicos e privados acompanhadas de seus cães. "A Lei dos Cães de Suporte Emocional, que nós fizemos, autoriza esses animais a estarem presentes em qualquer momento da vida dessas pessoas", disse Marcelo, enfatizando que o cidadão precisa do atestado da doença e o animal deve ser adestrado para essa finalidade de auxílio emocional.



Trânsito seguro

Na manhã de sexta (26), o Movimento Rio em Frente foi retomado no auditório da Fecomércio RJ, no Flamengo, com painel dedicado ao debate sobre medidas para reduzir acidentes de trânsito envolvendo motofretistas e mototaxistas. Na ocasião, o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder; a diretora do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), Dra. Germana Bähr; e o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florêncio; assinaram o protocolo de intenções para realização da campanha “Entrega 5 estrelas”, que terá ações de conscientização sobre regras de trânsito e atendimentos especiais para motociclistas.



Os três falaram da necessidade de valorizar a categoria profissional que cresceu e ganhou ainda mais relevância na pandemia. “É fundamental discutir como poder público e sociedade civil organizada podem ajudar os motofretistas. O Detran tem feito a fiscalização, que é uma demanda permanente dos órgãos de trânsito dos municípios, mas também é preciso levar educação, conscientização e qualificação para essa categoria tão importante”, disse Konder.



O painel também teve participação da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego (Abrapsit) e da AgeRio (Agência Estadual de Fomento), que recentemente lançou linha de crédito especial para entregadores. A pesquisadora do Into, Ana Carolina Leal, e a presidente da Abrapsit-Rio, Dra. Janaina Sant’Anna, discutiram impactos econômicos, sociais e psicológicos da falta de segurança no trânsito. A Dra. Germana ressaltou que o alto volume de sinistros envolvendo motociclistas impacta diretamente o atendimento no Into, que é líder na realização de cirurgias ortopédicas complexas no Brasil. "Além de acompanhar o sofrimento desses pacientes acidentados, o grande número impacta na chamada de pacientes da lista de espera. Como a conduta no trânsito é cultural, precisamos conscientizar a população para conseguir mudar esse cenário", explicou ela.



O motofretista Leandro Nunes representou a categoria e pediu maior visibilidade para motofretistas e mototaxistas nos projetos de engenharia de tráfego e fiscalização do Ministério Público do Trabalho junto aos estabelecimentos e aplicativos. Na sequência, o coordenador de Educação para o Trânsito do Detran, Fellipe da Silva Santos, garantiu que a prioridade agora é cuidar da categoria, com campanhas e cursos.



Na abertura do evento, o presidente da Câmara de Vereadores de Mendes, Fernando Fonseca, homenageou o presidente do Detran, Adolfo Konder, com o título de cidadão deste município do Centro-Sul Fluminense. Já o presidente da Fecomércio, Antonio Florêncio, recebeu moção de aplausos em reconhecimento às ações para o desenvolvimento econômico do Estado.



Força feminina

O segundo painel do dia foi formado só por mulheres. A mestre de cerimônias Isabella de Salignac começou chamando ao palco a atriz Danielle Fritzen, que apresentou um trecho da peça "Frágil- Fora da Caixa". Com reflexões sobre questões como abuso psicológico e empoderamento feminino, o esquete abriu espaço para que as convidadas apresentassem suas próprias histórias.



Por seu histórico na causa das mulheres, como criadora do coletivo "Matildes", primeira suplente a vereadora e subsecretária de Promoções de Eventos da Prefeitura do Rio no último ano, Antonia Leite Barbosa foi convidada para mediar o painel "SuperAção Feminina". Durante o debate, Graciele Davince, sócia-fundadora da Eletrofrigor, e Letícia Torzecki, multi-franqueada Ri Happy e Valisere, ressaltaram a importância da persistência para a conquista de espaço. Yvonne Bezerra, mestre e doutora em Políticas Públicas e idealizadora do Uerê, destacou o êxito do projeto educacional que mantém há 24 anos e mencionou a transformação necessária para reduzir desigualdades de gênero desde a infância. "O Uerê não tem uma menina grávida e nem meninos com paternidade irresponsável, porque fazemos prevenção o tempo todo. Até hoje, meninos são educados diferentes de meninas. Vemos meninas tomando conta de casa e cuidando de irmãos, enquanto meninos jogam pipa. Os pais precisam educar de maneira igual. Precisamos mudar o conceito de educação das crianças", disse Yvonne.



Futuro sustentável

O último painel do Movimento Rio em Frente, mediado pelos jornalistas Paulo Ubaldino e Evandro Jalrs, foi sobre sustentabilidade nas empresas e sua importância para o mundo. Ana Lavaquial, cofundadora do Instituto LivMundi e do grupo Donut Brasil, apresentou preocupantes dados relacionados às mudanças climáticas, afirmou que não é difícil ser sustentável, defendeu a educação ambiental e falou da importância dos micro e pequenos negócios. "Pra mudar, tem um ciclo. Primeiro, a gente precisa conhecer; depois, reconhecer que precisa da mudança pra fazer escolhas; e, depois, agir", disse ela.



Segundo relatório do Boston Consulting Group, o mundo vai desperdiçar 2,1 bi de toneladas de comida até 2030, enquanto 840 milhões de pessoas passam fome. A partir desse estudo, Natali Emerick, gerente de Inovações e Articulações Corporativas do Parque Tecnológico da UFRJ, disse que os dados apontam oportunidades de pensar "novos produtos, processos e serviços com inovação tecnológica". De acordo com ela, as novidades podem chegar ao mercado com maior competitividade, diante do crescimento de consumidores que pressionam por práticas sustentáveis.



Andréa Carvalho apresentou a bem-sucedida experiência da Papel Semente, produtora de papel ecológico da qual é CEO. Em 11 anos de existência, a empresa já evitou a derrubada de mais de 1.200 árvores e impacta de forma direta a comunidade onde está localizada, já que 90% dos colaboradores são moradores de Guaxindiba, em São Gonçalo. "Nossa grande preocupação foi trazer para o negócio uma cadeia sustentável. Pra fazer papel reciclado, a gente trouxe os catadores de lixo da nossa região e criou um programa de geração de empregos", disse Andréa.



Os mediadores encerraram o Movimento Rio em Frente 2022 destacando a terceira edição do Prêmio Visão Consciente, destinado ao reconhecimento de práticas empresariais inovadoras de inclusão, sustentabilidade e/ou responsabilidade social. As inscrições estão abertas para todas as empresas do setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio e devem ser realizadas no site http://premiovisaoconsciente.com.br. Os participantes vão concorrer a uma viagem para a NRF 2023 Retail’s Big Show, maior feira do varejo mundial, realizada anualmente em Nova York.