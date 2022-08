Notebooks furtados foram apreendidos com suspeito - Divulgação

Notebooks furtados foram apreendidos com suspeitoDivulgação

Publicado 30/08/2022 09:43

Rio - Policiais militares do 2ºBPM (Botafogo) prenderam um suspeito de furtar notebooks no interior do Botafogo Praia Shopping, na Zona Sul, nesta terça-feira (30).

Segundo informações divulgadas pela assessoria da corporação, os agentes foram acionados para verificar uma ocorrência de furto em uma filial das Lojas Americanas. Ao chegar, a equipe realizou buscas e encontrou um homem escondido no local. Após revista, PMs encontraram duas mochilas contendo sete notebooks.

A ocorrência foi encaminhada à 10ªDP (Botafogo).