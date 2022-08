Mulher é presa por adquirir cédulas falsas - Divulgação

Publicado 30/08/2022 12:50

Rio - A Polícia Federal prendeu uma suspeita de aquisição de moeda falsa nesta segunda-feira (29), em Barra do Piraí, no interior do estado do Rio. A equipe de agentes deteve a mulher em flagrante, enquanto ela recebia um pacote que continha 15 cédulas falsas.

De acordo com a assessoria da instituição, a investigação teve início após uma denúncia anônima e contou com o apoio da Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda da Polícia Federal, além de empresas do setor de encomendas.

A suspeita foi indiciada pelo crime de moeda falsa, cuja pena pode chegar a 12 anos de reclusão. Com ela foram apreendidas cinco notas falsas de R$ 100 e dez de R$ 50, totalizando o valor de R$ 1 mil.