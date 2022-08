Patrulha Ambiental reintegra animais à natureza, após resgate e tratamento - Divulgação

Publicado 30/08/2022 11:03

Rio - Doze animais silvestres foram reintegrados à natureza pela Patrulha Ambiental, da Secretaria Municipal do Ambiente e Clima (SMAC), na tarde desta segunda-feira (29), no Parque Marapendi, no Recreio, Zona Oeste do Rio.



O grupo, resgatado em julho e agosto deste ano, recebeu cuidados necessários no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e passou por avaliação veterinária, antes de ganhar a liberdade.



Entre os animais que foram reintegrados estão o gambá (didelphis aurita), coruja mocho orelhudo (asio clamator), gavião asa de telha (parabuteo unicinctus), gavião carijó (rupornis magnirostris), carão (aramus guarauna) e bem-te-vi (pitangus sulphuratus), segundo a assessoria da SMAC.



O vice-prefeito do Rio e secretário municipal do Ambiente e Clima, Nilton Caldeira, ressaltou a importância das ações. “O trabalho da Patrulha Ambiental é importantíssimo na averiguação de denúncias envolvendo animais silvestres. E a reintegração desses animais, saudáveis, à natureza é um trabalho em conjunto que começa com a informação registrada pelas pessoas. Vamos continuar atentos a esse tipo de chamado em toda a cidade”, disse.

Segundo José Maurício Padrone, coordenador de Defesa Ambiental da secretaria, a agilidade e boa aplicação do processo de resgate é importante para que os animais sejam reintegrados ao seu habitat natural de forma saudável. "A Patrulha Ambiental atende 24 horas por dia, sete dias por semana. É muito importante que a população entre em contato com o 1746 quando tiver informações sobre animais silvestres em cativeiro, comercializados ilegalmente, vítimas de maus-tratos ou feridos", concluiu.



Mais resgates

Somente no primeiro semestre deste ano, a Patrulha fez o resgate de 1.982 animais silvestres em situações de risco. Os gambás estão no topo da lista, com 1.148. Depois aparecem as aves (534) e as capivaras, ouriços-cacheiros e jacarés (237). No ano passado, o número total de animais resgatados foi de 1.252.



Caso estejam feridos, os animais são encaminhados para receber atendimento especializado. Em outros casos, são soltos imediatamente na natureza.