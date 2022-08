Ações acontecem em diversas comunidades da Região Metropolitana - Reprodução

Publicado 30/08/2022 07:27 | Atualizado 30/08/2022 08:26

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta terça-feira (30), operações em diversas comunidades da Região Metropolitana. Na cidade do Rio, as ações acontecem nas favelas do Trem e Juramentinho, em Vicente de Carvalho, e no Morro do Borel, na Tijuca, ambas na Zona Norte. Na Zona Portuária, equipes atuam no Caju e no Parque Alegria. No município de Niterói, equipes estão nas localidades do Abacaxi, Boa Vista, Juca Branco e Serrão.

Nas comunidades do Trem e do Juramentinho, militares do 41º BPM (Irajá) atuam com apoio do Comando de Operações Especiais (COE). O local fica nas proximidades do Conjunto do Ipase, onde grupos de criminosos rivais se enfrentaram recentemente. Além de apreender armas e os envolvidos nos confrontos, os PMs também estão apoiando operadoras de internet e TV a cabo durante o restabelecimento dos serviços na região. Não há registro de presos ou material apreendido.

No Morro do Borel, a operação é realizada pelo Comando de Polícia Pacificadora (CPP) junto com o COE. O objetivo é prender criminosos e apreender armas de fogo. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões na região. Nas favelas do Caju e Parque Alegria, a ação é feita pelo 4º BPM (São Cristóvão), com apoio de outros batalhões da capital, para prender criminosos e apreender armas de fogo. Até o momento, ninguém foi preso e não houve apreensões.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME) nove unidades escolares prestam atendimento remoto na região do Caju e nas comunidades de Parque Alegria e Parque da Conquista. Na região do Morro do Borel, cinco unidades escolares também estão em atendimento remoto, para garantir a segurança de alunos e funcionários.

Em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a pasta instituiu o Programa Acesso Mais Seguro em unidades localizadas em áreas de conflito. O programa tem como objetivo mitigar riscos por meio de protocolos que são aplicados por professores, alunos e toda a comunidade escolar em situações de risco. Sempre que há uma situação de risco o protocolo é acionado.

Já os militares do 12º BPM realizam operação nas comunidades do Abacaxi, Boa Vista, Juca Branco e Serrão para prender criminosos e apreender armas de fogo. Não há informações sobre prisões ou apreensões. A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.