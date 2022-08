Policiais do 15ºBPM (Duque de Caxias) recuperaram pequena parte dos 25 mil itens roubados em carreta, na última quarta-feira (24) - Divulgação

Policiais do 15ºBPM (Duque de Caxias) recuperaram pequena parte dos 25 mil itens roubados em carreta, na última quarta-feira (24)Divulgação

Publicado 30/08/2022 09:52 | Atualizado 30/08/2022 10:02



Rio - Agentes do 15°BPM (Duque de Caxias) recuperaram, na tarde desta segunda-feira (29), no bairro Jardim Gramacho, em Caxias, uma pequena parte da carga de 25 mil peças de material esportivo do Flamengo que havia sido roubada na última quarta-feira (24) , na Rodovia Washington Luís, na Baixada. Na ação, um suspeito foi detido e encaminhado à 59ª DP (Duque de Caxias).

Policiais do 15ºBPM (Caxias) abordaram um homem com 19 peças do Flamengo, em Jardim Gramacho, Duque de Caxias. Segundo a Polícia Civil, material é parte dos 25 mil itens roubados de caminhão na última quarta-feira (24), na Rodovia Washington Luís. #ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/lt5mEt9voS — Jornal O Dia (@jornalodia) August 30, 2022

Durante patrulhamento, PMs abordaram um homem na Rua Caramuru, em Gramacho, com diversas peças do Flamengo. Ao todo, eram 19 itens entre camisas, bonés e shorts oficiais do clube. A Polícia Civil confirmou que o material é parte do carregamento avaliado em R$ 1,6 milhão que foi roubado por criminosos.

Por volta das 15h20 do último dia 24, a carreta com os materiais da Adidas, fornecedora do clube carioca, vinha de São Paulo, quando, na altura do Arco Metropolitano, foi interceptada por um carro preto na pista sentido Rio da Washington Luís, altura do bairro Vila São Luís.

Armado, um dos bandidos invadiu a cabine do veículo de carga. Após acionar um bloqueador de sinais para evitar que a carreta fosse rastreada, ele obrigou o motorista a dirigir até Jardim Gramacho. Ao chegar no local, a carga foi toda recolhida e o motorista foi liberado pouco tempo depois.

O caso foi registrado na Delegacia de Roubo e Furtos de Cargas (DRFC). A unidade está encarregada de apurar a autoria do assalto e recuperar o material roubado. Além de material esportivo, como camisas oficias (masculinas, femininas e infantis), casacos e bolas, havia materiais que não possuíam ligação com esporte,



A Adidas foi procurada para falar sobre a carga roubada, mas preferiu não comentar o assunto. Também acionado, o clube não se pronunciou sobre o caso até o momento.