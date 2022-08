Terça-feira amanheceu chuvosa e com céu nublado - @_alvaromaciel_ / Divulgação Centro de Operações Rio

Publicado 30/08/2022 10:12 | Atualizado 30/08/2022 10:20

Rio - A chegada de uma frente fria derrubou as temperaturas no Rio e fez a terça-feira (30) amanhecer chuvosa em diversos bairros da cidade. Por conta do transporte de umidade do oceano, o tempo vai permanecer instável e a expectativa é de que a chuva fraca a moderada permaneça até o fim da tarde. Os termômetros não devem passar dos 22º C e a mínima prevista para hoje é de 12º C, com ventos fracos a moderado, entre 18,5 km/h e 51,9 km/h. Ao longo do dia, o céu vai variar de encoberto para nublado a parcialmente nublado. O município permanece em estágio de mobilização desde a manhã de segunda-feira (29), quando o tempo começou a mudar no Rio. Os cariocas devem evitar as praias até às 21h desta terça-feira, porque uma ressaca pode fazer com que ondas de 2,5 metros de altura atinjam a orla da cidade. Resgates de vítimas de afogamento também não devem ser realizados. Nesses casos, o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil devem ser acionados pelos números 193 e 199, respectivamente.Apesar da temperatura ainda continuar amena nesta quarta-feira (31), quando os termômetros devem ficar entre 11ºC e 25ºC, a chuva não volta a aparecer. O céu ficará nublado a parcialmente nublado e os ventos estarão moderados. Na quinta-feira (1º), o céu já fica claro a parcialmente nublado e a expectativa é de que os termômetros registrem até 27º C. A mínima esperada é de 12ºC. Com ventos fracos a moderadas, não há previsão de chuva.Na próxima sexta-feira (2), os cariocas vão poder voltar a admirar o céu claro e as temperaturas podem chegar aos 31ºC. Não há previsão de chuva e a mínima esperada é de 14ºC. Os ventos vão ficar fracos a moderados na capital fluminense. No fim de semana, quem sentiu falta das praias ao longo da semana, vai poder se refrescar com um banho de mar, já que os termômetros podem registrar 33ºC. Entretanto, o céu volta a ficar parcialmente nublado. Não há expectativa de chuva e os ventos vão estar fracos a moderados. A mínima prevista para o dia é de 16º C.