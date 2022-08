Corpo de mototaxista foi encontrado carbonizado - Divulgação/Disque Denúncia

Corpo de mototaxista foi encontrado carbonizadoDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 30/08/2022 06:41

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta segunda-feira (29), um cartaz pedindo informações que ajudem a Polícia Civil a identificar e prender os criminosos envolvidos na morte de David Marciano Ferreira da Paz. O mototaxista estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (26) e foi encontrado morto, neste domingo (28), na comunidade do Sossego, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio.

Na ocasião, policiais militares do 14º BPM (Bangu) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver, quando localizaram o corpo de David carbonizado. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou perícia no local e investiga as circunstâncias da morte do mototaxista. Diligências estão em andamento. Não há informações sobre o sepultamento da vítima.

O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.

Corpo de mototaxista foi encontrado carbonizado Divulgação/Disque Denúncia