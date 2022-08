Explosivos possuem capacidade para destruir um veículo blindado, de acordo com a Draco - Divulgação

Publicado 30/08/2022 08:27 | Atualizado 30/08/2022 08:27

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO-IE) apreenderam explosivos de fabricação caseira com um sistema de acionamento remoto, nesta segunda-feira (29) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que seriam pertencentes à milícia comandada por Danilo Dias Lima, o Tandera.



O imóvel utilizado como paiol de armas com os explosivos foi encontrado na Rua 23 de Setembro, no bairro Ipiranga. Na ação, os agentes acharam 14 bombas de fabricação caseira que, de acordo com a Polícia Civil, tinham capacidade para destruir veículos blindados.

Segundo a Civil, o imóvel foi encontrado após um serviço da seção de inteligência da especializada. Os agentes chegaram a realizar um cerco, mas depois verificaram que o local estava vazio.Além disso, também foram apreendidas duas armas de fogo, 80 carregadores de fuzil, duas mil munições de diversos calibres, rádio-transmissores e seis simulacros de fuzil. a última quinta-feira (25), agentes da Draco apreenderam 19 fuzis, carregadores, munições, rádio transmissor e um automóvel da milícia de Tandera . O armamento estava dentro de um depósito em Nova Iguaçu.De acordo com a polícia, o foi encontrado através de dados da seção de inteligência da Draco. Os agentes chegaram a cercar o imóvel, mas logo depois perceberam que estava vazio.Segundo a polícia, o carro era utilizado pela milícia como uma espécie de "caveirão", nome popular do carro blindado usado pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Rio em áreas de risco, para chegar ao ponto de confronto de maneira rápida e segura. O grupo criminoso usava o veículo em confrontos com milicianos rivais e traficantes e também como forma de intimidação.Tandera é hoje o miliciano mais procurado do estado do Rio de Janeiro. O Disque Denúncia promete a recompensa de R$ 5 mil para quem der informações sobre o paradeiro do procurado. O programa tem parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ele domina as regiões de Seropédica e Itaguaí, na Região Metropolitana, e outros pontos da Baixada, como o Bairro K-32, em Nova Iguaçu.De acordo com a Polícia Civil, ele tem o olho de Tandera, símbolo dos Thundercats (desenho animado), tatuado no peito. E de acordo com informações obtidas pela corporação, seus principais aliados fizeram o mesmo desenho na pele. O criminoso é conhecido por seu comportamento extremamente violento. Ele faz questão de estar à frente de invasões em áreas dominadas por quadrilhas rivais, anda sempre com um fuzil e na companhia de diversos seguranças.