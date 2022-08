SEPM apresenta novas viaturas semi blindadas - Divulgação

SEPM apresenta novas viaturas semi blindadas

Publicado 30/08/2022 12:19 | Atualizado 30/08/2022 12:44

Rio - Quatorze modelos de viaturas semi blindadas foram apresentados pela Secretaria de Estado da Polícia Militar (SEPM) nesta terça-feira (30). Os novos veículos, do modelo pick-up, irão atuar no programa Maria da Penha - Guardiões da Vida, que atende mulheres vítimas de violência, além das que possuem medidas protetivas concedidas pela Justiça.

De um total de 29 carros, adquiridos com recursos da PM e do Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, os 14 primeiros serão destinados ao interior do estado do Rio e à Baixada Fluminense. Fundamentais para a atuação em áreas rurais e de difícil acesso, as viaturas possuem blindagem frontal, traseira e nas laterais, oferecendo maior segurança.

As novas unidades serão distribuídas em quatro Comandos de Policiamento de Área (CPAs):



3º CPA (Baixada) - 15º BPM (Caxias), 20º BPM (Mesquita) e 24º BPM (Queimados);

4º CPA (Leste Fluminense) - 7°BPM (São Gonçalo) e 12º BPM (Niterói);

5º CPA (Sul Fluminense) - 10º BPM (Piraí), 28º BPM (Volta Redonda) e 33º BPM (Angra);

6º CPA (Norte e Noroeste) - 8º BPM (Campos), 29º BPM (Itaperuna) e 32º BPM (Macaé);

7º CPA (Região Serrana) - 11º BPM (Friburgo), 26º BPM (Petrópolis) e 30º BPM (Teresópolis).



Ainda nesta terça, a PM apresentou um novo modelo de viatura operacional, também semi blindado, que será empregado gradativamente no policiamento ostensivo. O veículo tipo SUV, possui mais capacidade de comportar os policiais e seus equipamentos, além de possuir uma maior potência no motor, facilitando o deslocamento em vias urbanas ou em subidas mais íngremes.

De acordo com a PM, esse primeiro modelo faz parte de um total de 255 viaturas com as mesmas características que já foram adquiridas pela corporação e estão em processo para integrar o policiamento nas ruas.