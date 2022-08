suspeito continha cinco armas e 137 munições - Divulação

Publicado 30/08/2022 11:12

Rio - Policiais militares do 23°BPM (Leblon) prenderam um suspeito de violência doméstica no bairro do Leblon, Zona Sul do Rio, na segunda-feira (29). Os agentes chegaram ao local após uma denúncia de agressão na Rua General Venâncio Flores.



Segundo a corporação, o homem foi preso e com ele foram encontradas cinco armas e 137 munições. A vítima foi levada ao Hospital Copa D'Or, em Copacabana, para ser socorrida. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dela.



A ocorrência foi encaminhada à 12ª DP (Copacabana).