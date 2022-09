Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em endereços na Baixada e na Capital - Divulgação/PF

Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em endereços na Baixada e na CapitalDivulgação/PF

Publicado 10/09/2022 08:37 | Atualizado 10/09/2022 09:15

Rio - A Polícia Federal realiza, na manhã deste sábado (10), em diferentes pontos do Rio, uma operação com o objetivo de verificar o tráfico internacional de maconha e haxixe, via aeroportos comerciais, vindas dos Estados Unidos. Até o momento, um homem foi preso em flagrante em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com ele, foram apreendidos uma balança de precisão e apetrechos de preparação de droga.



Batizada de "Las Vegas", a ação ocorre em endereços de Duque de Caxias e na Capital, no Recreio dos Bandeirantes, que seriam os locais de destinos das drogas vindas dos estados de Nevada, Massachusetts e Califórnia. Nos locais, os agentes cumprem três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal de de São João de Meriti.



Segundo a PF, as diligências buscam recolher provas para identificar envolvidos, interromper a continuidade da atividade criminosa e localizar as drogas.