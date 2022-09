Com ele, foram apreendidos uma mochila com drogas, um rádio comunicador e um celular - Divulgação

Publicado 10/09/2022 12:40

Rio - Um homem foi preso na manhã deste sábado (10) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, suspeito de integrar o tráfico de drogas que atua na região.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15°BPM (Duque de Caxias)realizava policiamento pela Rua Descartes, no bairro Vila Urussaí, quando viram o homem em atitude suspeita que, ao perceber a presença dos policiais tentou fugir, mas foi alcançado.

Com eles, foi aprendida uma mochila com drogas a serem contabilizadas, um rádio comunicador e um aparelho celular.

A ocorrência está em andamento.