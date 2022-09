Allan Turnowski foi preso na manhã desta sexta-feira na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 10/09/2022 11:02 | Atualizado 10/09/2022 12:32

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) informou que a audiência de custódia de Allan Turnowski está prevista para ser realizada às 13h deste sábado (10) na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica. A audiência vai definir se ele continuará preso.

O ex-secretário de Polícia Civil passou a noite na Cadeia Pública Constantino Cokotós, no Centro de Niterói, presídio exclusivo para agentes da segurança pública. Por volta de 12h, ele chegou a Benfica para a audiência. Turnowski foi preso na manhã de sexta-feira por um suposto envolvimento com jogo do bicho

Ainda na noite de sexta, o TJRJ negou o pedido de habeas corpus feito pelo advogado de Allan. A decisão foi assinada pelo desembargador Joaquim Domingos de Almeida, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. Segundo a defesa, o ex-delegado não teve acesso à decisão do juiz que decretou a prisão, o que fere o princípio da legalidade do ato.

"O mandado de prisão não tem fundamento nenhum, não tem decisão do juiz que decretou a prisão. É Kafkaniano. É uma decisão nula. É ilegal. Você tem que saber pelo que você está sendo preso", defendeu o advogado.

O ex-secretário foi preso em sua casa na Barra da Tijuca, Zona Oeste, durante operação do Ministério Público do Rio (MPRJ). Ele é acusado dos crimes de organização criminosa, corrupção e violação de sigilo funcional. A ação também cumpriu mandado de prisão contra o delegado Maurício Demétrio, que está detido desde o ano passado por extorsão.

De acordo com a denúncia, Turnowski receberia propina do jogo do bicho e teria envolvimento em um plano para matar o bicheiro Rogério Andrade. Apontado como o responsável pelo pagamento dos contraventores, Marcelo José Araújo de Oliveira não foi encontrado pelos agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).



Ex-secretário diz em vídeo que já sabia de operação



Allan Turnowski, em um vídeo gravado no dia 11 de agosto, disse que já sabia que seria alvo de uma operação do Gaeco do MPRJ. Candidato a deputado federal, ele também afirmou que está sendo vítima de perseguição política. A legenda diz que "a prisão do delegado é completamente ilegal", que os advogados de defesa ainda não tiveram acesso ao inquérito e que ele "sequer sabe do que está sendo acusado".

"Desde quarta-feira (10 de agosto), eu estou ouvindo que o Gaeco e a Polícia Federal vão vir na minha casa fazer uma busca e apreensão. Não mudei minha rotina, continuei fazendo minha pré-campanha, fui ao Maracanã, e estou aqui na minha casa. Eu já fui perseguido politicamente há alguns anos atrás", afirmou no vídeo.