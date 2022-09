Dupla tentou pular a grade do Rock in Rio e agrediu seguranças contratados pela organização do festival - Divulgação

Publicado 10/09/2022 14:12

Rio - Dois homens não identificados foram presos, na noite desta sexta-feira (9), por tentar invadir o Rock in Rio e agredir os seguranças do evento. A dupla tentava entrar no festival com mercadorias ilegais para vender no interior da Cidade do Rock.

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, um grupo danificou as grades de acesso e atacou pelo menos dois seguranças com pedras, pedaços de madeira e cones. Com a chegada dos agentes, eles tentaram fugir, mas dois foram presos e conduzidos por policiais militares. Um vídeo mostra o grupo tentando pular a grade e confusão na parte externa da Cidade do Rock.

"A Secretaria de Ordem Pública tem feito ações de prevenção no entorno da Cidade do Rock desde o primeiro dia de festival e ontem conseguimos deter dois indivíduos que, de forma ilegal, tentaram entrar no evento, chegando a agredir um segurança para que conseguissem, também de forme irregular, comercializar produtos no interior do Rock in Rio", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Segundo a pasta, as equipes que atuam nas proximidades do Rock in Rio removeram 1.271 ambulantes irregulares e apreenderam de 7,443 itens vendidos por ambulantes irregulares desde o início do festival. Além disso, foram registradas 435 multas após flagrantes de infrações de trânsito e a remoção de 90 veículos estacionados de forma irregular.

"Estamos atuando na prevenção de comércio ambulante irregular e qualquer outro tipo de ilegalidade, contribuindo também para a segurança pública. Já fizemos prisões por tráfico de drogas, pessoas portando armas brancas. Seguiremos realizando esse trabalho para que o público tenha tranquilidade, especialmente na entrada e saída do público", concluiu Carnevale.