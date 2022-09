Mais duas linhas de ônibus começam a operar nesta segunda-feira (12) - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 10/09/2022 15:23

Rio - A cidade do Rio terá mais duas linhas de ônibus em circulação a partir da próxima segunda-feira (12), com o começo da operação das linhas 785 (Cascadura x Coelho Neto) e 012 (Rodoviária x Castelo, via Lapa).

Com os serviços, 51 linhas serão restabelecidas na cidade desde 1º de junho, quando o acordo judicial firmado entre o Município, os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual começou a vigorar. O plano operacional tem como objetivo regularizar, de forma gradual, o serviço de ônibus para atender todas as regiões do Rio.

Ainda em setembro, mais três linhas começarão a circular, totalizando 54 linhas a mais em operação desde o início do acordo judicial.

Conforme foi estabelecido no tal acordo, além da receita da tarifa paga pelos passageiros de R$ 4,05, os consórcios irão receber um valor adicional pelo serviço efetivamente prestado com base no quilômetro rodado. A prefeitura vai atestar a quilometragem rodada por meio de GPS.

Plano operacional das linhas que começam a operar na próxima semana

785 (Cascadura x Coelho Neto)

De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 12 viagens diárias de ida e volta, com intervalos médios de 60 minutos em horários de pico. Este serviço é novo.

Itinerário:

IDA: Rua Sylvio Freitas, Rua Cerqueira Daltro, Rua Florentina, Rua Itamarati, Rua Miguel Rangel, Rua Bornéo, Rua Carvalho de Souza, Viaduto Prefeito Negrão de Lima, Rua Conselheiro Galvão, Avenida Ministro Edgard Romero, Avenida Monsenhor Félix, Rua Guiraréia, Rua Carolina Amado, Rua Caxambu, Rua Lageado, Estrada do Barro Vermelho, Rua Toriba, Rua Itati, Rua Ibirapuitã, Avenida dos Italianos, Avenida Pastor Martin Luther King Junior, Rua Caiuá, Rua Caiuá e Avenida Pastor Martin Luther King Junior.

VOLTA: Avenida Pastor Martin Luther King Junior, Avenida dos Italianos, Rua Ibirapuitã, Rua Itati, Rua Toriba, Estrada do Barro Vermelho, Rua Guiraréia, Rua Carolina Amado, Avenida Monsenhor Félix, Avenida Ministro Edgard Romero, Rua Conselheiro Galvão, Rua Carvalho de Souza, Rua Francisco Batista, Rua Carolina Machado, Avenida Dom Hélder Câmara, Rua Cerqueira Daltro, Rua Brasilina, Rua Sylvio Freitas, Terminal Nossa Senhora do Amparo e Rua Sylvio Freitas.

012 (Rodoviária x Castelo, via Lapa)

De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 29 viagens diárias de ida e volta, com intervalos médios de 30 minutos em horários de pico.

Itinerário:

IDA: Rua General Luís Mendes de Morais, Avenida Francisco Bicalho, Rua Comandante Garcia Pires, Praça Marechal Hermes, Avenida Cidade de Lima, Avenida Professor Pereira Reis, Praça Santo Cristo, Rua da América, Viaduto São Pedro - São Paulo, Viaduto São Sebastião, Avenida Trinta e Um de Março, Avenida Salvador de Sá, Rua Heitor Carrilho, Rua Frei Caneca, Túnel Martim de Sá, Avenida Henrique Valadares, Rua Riachuelo, Avenida Mem de Sá, Rua Visconde de Maranguape, Largo da Lapa, Rua do Passeio, Rua Santa Luzia e Avenida Churchill.

VOLTA: Avenida Churchill, Avenida Marechal Câmara, Avenida Franklin Roosevelt, Avenida Presidente Wilson, Rua Mestre Valentim, Rua Teixeira de Freitas, Largo da Lapa, Avenida Mem de Sá, Praça da Cruz Vermelha, Avenida Mem de Sá, Rua Frei Caneca, Avenida Trinta e Um de Março, Avenida Trinta e Um de Março, Viaduto São Sebastião, Viaduto São Pedro - São Paulo, Avenida Trinta e Um de Março, Praça Santo Cristo, Avenida Professor Pereira Reis, Avenida Oscar Niemeyer, Rua Equador e Rua General Luís Mendes de Morais.

Próximas linhas previstas para início de operação

Consórcio Santa Cruz

833 (Manguariba x Campo Grande) - Começa a operar em 26 de setembro.

Consórcio Internorte

915 (Bonsucesso x Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro) - Começa a operar em 19 de setembro.

Consórcio Transcarioca

678 (Méier x Vila Valqueire) - Começa a operar em 19 de setembro.

49 linhas que já iniciaram a operação:

Consórcio Santa Cruz: 808 (Salim x Campo Grande); 741 (Sulacap x Bangu); 743 (Sulacap x Bangu); 870 (Sepetiba x Santa Cruz); 871 (Pingo d`Água x Estação Cesarão III - Via Sepetiba); 822 (Campo Grande x Corcundinha); 849 (Campo Grande x Base Aérea de Santa Cruz); 845 (Cantagalo x Campo Grande), 892 (São Benedito X Santa Cruz), 851 (Campo Grande x Escola Amazonas), 388 (Cesarão x Candelária), 893 (Jardim Palmares x Campo Grande), 899 (Barra de Guaratiba x Terminal Recreio), 885 (Santa Cruz x Mato Alto - via Pedra de Guaratiba), 825 (Campo Grande x Jesuítas) e 809 (Sagrado Coração x Santa Cruz).

Consórcio Internorte: 311 (Engenheiro Leal x Candelária); 685 SVB (Irajá x Méier); 922 (Tubiacanga x Fundão - Via Portuguesa); 925 (Rio Galeão x Bancários), 778 (Pavuna x Cascadura - Via Estrada de Botafogo), 665 SVA (Pavuna x Saens Peña), 349 (Rocha Miranda X Castelo), 669 (Pavuna x Méier), 951 (Vicente de Carvalho x Vista Alegre), 277 (Rocha Miranda x Candelária), 665 SVB (Pavuna x Saens Peña - via Barros Filho), 669 SV (Pavuna x Méier - via Costa Barros) e 254 (Madureira x Candelária).

Consórcio Transcarioca: 990 (Merck x Joatinga); 987 (Gardênia Azul x Pechincha); 881 (Alvorada x Taquara - Via Curicica e Camorim); 817 (Piabas x Terminal Recreio), 651 (Méier x Cascadura), 652 (Méier x Cascadura), 831 (Colônia x Taquara), 865 (Pau da Fome x Taquara) e 709 (Cascadura x Amarelinho).

Consórcio Intersul: 010 (Bairro de Fátima x Central); 435 (Grajaú x Gávea); 014 (Paula Matos x Castelo); 104 (São Conrado x Rodoviária), 201 (Santa Alexandrina x Castelo); 448 (Maracaí x São Conrado), 603 (Usina x Saens Peña), 626 (Saens Peña x Muda), 157 (Gávea-Castelo, via Fonte da Saudade), 605 (Vila Isabel x Saens Peña, via Maracanã) e 229 (Usina x Castelo).