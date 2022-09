Manifestantes interrompem trânsito em frente ao Hospital Quinta D´Or, em São Cristóvão - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 14/09/2022 12:51 | Atualizado 14/09/2022 13:36

Rio - Enfermeiros e técnicos de enfermagem realizaram um protesto, na manhã desta quarta-feira (14), na rua Rua Almirante Baltazar, em frente ao Hospital Quinta D´Or, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio. A atividade foi organizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro como resposta a uma liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, que suspendeu a lei que estabelecia um piso salarial para a categoria . Desde a última quinta-feira (08), a entidade vem se mobilizando para organizar manifestações contra a decsão.

O protesto começou às 7h e paralisou um trecho da via, no sentido Centro. Policiais militares do 4º BPM (São Cristóvão) acompanharam o ato e controlaram o acesso na via, parcialmente bloqueada por pessoas vestidas de preto e carregando cartazes contra a liminar.

De acordo com o sindicato, a mobilização foi decidida em assembleia e prevê uma paralisação inicial de 24 horas. Além do Quinta D´Or, a entidade registrou manifestações em outras duas unidades, no Hospital dos Servidores do Estado, no Centro, e no Hospital Municipal Salgado Filho, no bairro do Méier, na Zona Norte.

A paralisação de hoje tem caráter parcial, pois o Sindicado dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde do Município do Rio de Janeiro entrou com uma liminar nesta terça-feira (14) no Tribunal Regional do trabalho (TRT) impedindo que a categoria realizasse uma greve geral. No pedido, acatado pela desembargadora Mary Bucker Caminha, os profissionais devem respeitar a presença de 90% de profissionais nos postos de trabalho.

Caso o STF suspenda a lei que garanta o piso nacional na votação eletrônica, que tem prazo até o próximo dia 16, uma nova atividade está marcada para o dia 21 de setembro.

Na liminar, Barroso atendeu a um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde) e, em sua decisão, concordou com o argumento da entidade sobre os riscos de demissão em massa nos hospitais. O ministro mencionou ainda a redução da qualidade de serviços no setor da saúde, com fechamento de leitos.

O sindicato contesta o argumento do ministro e afirma que, durante a pandemia de Covid-19, os hospitais e clínicas, em todo o país, tiveram lucro recorde, o que possibilitaria o aumento previsto pela lei. Acrescentam ainda, que a categoria é essencial e foi sacrificada durante todo o período. De acordo com o presidente, Mauro Schiavo, "os impactos financeiros da medida foram discutidos no Congresso e garantiram a aprovação, no mês passado, do projeto de lei".



Procurada pelo Dia, a assessoria do STF não se manifestou sobre os atos.