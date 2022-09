A prisão foi realizada por agentes da 88ª DP (Barra do Piraí) - Divulgação/PCERJ

Publicado 14/09/2022 13:33 | Atualizado 14/09/2022 13:44

Rio- Um homem, de 35 anos, foi preso nesta terça-feira (13) por policiais civis suspeito de tentar matar o vizinho com golpes de foice, em Barra do Piraí, no sul do estado. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu após um desentendimento porque o carro do suspeito estava impedindo a passagem do veículo da vítima.

De acordo com as investigações, inicialmente a vítima estava com a foice, quando o acusado pegou o instrumento e fez diversos golpes no rosto e na cabeça do vizinho. Ele fugiu, mas foi localizado e preso. O caso foi registrado na a 88ª DP (Barra do Piraí).

Adolescente detidos

Ainda na mesma cidade, nesta terça (13), dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos por envolvimento em diversos roubos na região.

A ação foi realizada por policiais civis e militares que localizaram os adolescentes que costumavam roubar aparelhos de telefone celular. Os casos foram registrados na delegacia e outras vítimas estão sendo procuradas para identificar os suspeitos.