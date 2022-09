Apesar do tempo nublado, cariocas aproveitaram o dia para fazer atividades ao ar livre na Praia do Leblon - Marcos Porto / Agência O Dia

Apesar do tempo nublado, cariocas aproveitaram o dia para fazer atividades ao ar livre na Praia do LeblonMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 14/09/2022 14:13 | Atualizado 14/09/2022 15:18

Rio - A semana no Rio promete seguir nublada e com temperaturas baixas. Segundo o Sistema Alerta Rio, a passagem e chegada de uma frente fria trará chuva fraca a moderada para toda cidade. Na quinta-feira (15) pode chover uma estimativa média de 15mm, enquanto as temperaturas despencam: a máxima poderá chegar a 25ºC, enquanto a mínima será de somente 15ºC. Ainda na madrugada de quinta, por volta de 5h da manhã, a maré ficará alta, medindo até 1,2 metros.



O tempo continua frio e cinza na sexta-feira (16). É esperado que chova o dobro da quinta, ou seja, 30mm, segundo o Alerta Rio. A previsão é de que as temperaturas também continuem caindo. A máxima na sexta chegará somente a 21ºC, enquanto a mínima cairá para 13ºC.



No fim de semana, a chuva vai dar trégua aos cariocas, com redução de nebulosidade. Os ventos seguirão fracos a moderados - entre 18,5 km/h e 51,9 km/h, movendo folhas nas árvores, levantando poeira e dificultando a utilização do guarda-chuva.



Apesar do céu com poucas nuvens, do sol tímido e da leve esquentada na temperatura, o tempo ainda não vai dar praia. No sábado (17), a máxima alcançará os 25ºC, mas a mínima ainda continuará baixa, marcando apenas 13ºC.



No domingo (18), apesar de esquentar um pouco mais, com a máxima chegando a 27ºC, a temperatura mínima ainda atingirá 12ºC.



Nesta quarta-feira (14), apesar do céu nublado e do vento frio, cariocas aproveitaram as faixas de areia vazias da Praia do Leblon, na Zona Sul, para praticar exercícios ao ar livre e prestigiar a vista. Mesmo com o tempo instável, turistas aproveitaram o Mirante do Leblon para fotografar o mar agitado e cinza - um espetáculo da natureza.



A previsão para esta quarta, de acordo com o Sistema Alerta Rio, foi de chuva fraca a partir do fim da tarde e ventos fracos a moderados. As temperaturas caíram mais em relação à terça-feira (13): a máxima prevista foi de 27ºC, enquanto a mínima atingiu 17ºC. Na Zona Sul, essa máxima ficou em torno de 24ºC, mas os termômetros no Leblon marcaram 23ºC.