Matheus de Souza Cardoso atacou Luiz Henrique com um canivete - Divulgação/Portal dos Procurados

Matheus de Souza Cardoso atacou Luiz Henrique com um caniveteDivulgação/Portal dos Procurados

Publicado 14/09/2022 13:53

Rio - A Justiça do Rio marcou para a próxima segunda-feira (19) a audiência de instrução do caso do assassinato de jovem a facadas durante a 16ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, no dia 7 de agosto, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Luiz Henrique de Lima Cardoso, de 22 anos, foi morto durante a passeata e o suspeito do ataque é Matheus de Souza Cardoso, que está foragido.



A audiência contará com o depoimento de três testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) no caso. O crime, segundo a Polícia Civil, teria sido praticado por motivo fútil.



No dia 14 do mês passado, sete dias depois do crime, as investigações revelaram áudio enviado pelo próprio Matheus para amigo, onde ele revela detalhes do ataque contra Luiz Henrique Lima.



O jovem sofreu onze perfurações no corpo, sendo uma delas, no olho, que provocou traumatismo cranioencefálico por mecanismo perfurocortante. Essa é a causa da morte apontada no laudo do Instituto Médico Legal (IML).



Os dois jovens já se conheciam, afirmam amigos. Matheus chega a mencionar uma discussão que teve com Luiz no áudio em que detalha o ataque. A confusão em questão teria acontecido dois anos antes, segundo uma amiga da vítima.



"O crime teria sido praticado por motivo fútil, ou seja, tudo teria se iniciado com um esbarrão da vítima no denunciado, que provocou a abordagem agressiva de Matheus, e ocasionou agressões mútuas. Posteriormente, ao se reencontrarem e reiniciarem a discussão seguida de nova briga, o denunciado agrediu imotivadamente a vítima com várias facadas, conduta eivada de ódio, dando causa à morte da vítima. A ação teria se dado por meio de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, já que a ação ocorreu de inopino, surpreendendo Luiz Henrique, que não teve a mínima chance de se defender", pontuou decisão da Justiça que expediu mandado de prisão contra Matheus, no último dia 13 de agosto. O acusado está foragido desde então.

Procurado



O Portal dos Procurados divulgou, no mês passado, um cartaz pedindo informações que ajudassem na prisão de Matheus. Segundo relato de amigos do acusado, após a morte de Luiz Henrique, ele não voltou mais para a casa onde morava no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo.