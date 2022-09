Aves foram encontradas no porta-malas do veículo - Divulgação

Publicado 16/09/2022 12:09

Rio - Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem por transportar ilegalmente 94 aves na BR-116, no município de Barra Mansa, no Sul Fluminense, na noite desta quarta-feira (15).



Os agentes realizavam fiscalização no km 265 da rodovia, quando pararam um carro que estava passando. Durante a revista, foram encontradas no porta-malas 94 aves silvestres: quatro tico-ticos e 90 trinca-ferros.



Os pássaros estavam em caixas de papelão com aberturas pequenas, sem água e sem comida. O motorista declarou ter comprado as aves no município de Resende, na mesma região, com a intenção de revendê-las na Baixada Fluminense.



A ocorrência foi encaminhada à 90ªDP (Barra Mansa).