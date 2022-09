Cariocas aproveitam último domingo do inverno na Praia do Arpoador, Zona Sul - Cleber Mendes / Agência O Dia

Cariocas aproveitam último domingo do inverno na Praia do Arpoador, Zona SulCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 18/09/2022 14:36 | Atualizado 18/09/2022 14:51

Rio - Os últimos dias do inverno, que termina na próxima quinta-feira (22), têm sido com tempo chuvoso e fechado. No entanto, de acordo com o Sistema Alerta Rio, cariocas terão uma trégua nesta segunda-feira (19), quando o sol deve aparecer timidamente devido à redução de nebulosidade.

Além disso, não há previsão de chuva para a cidade. Apesar do aumento da temperatura, com máxima de 28ºC, o frio vai permanecer, com a mínima de a 11ºC. Os ventos estarão moderados a ocasionalmente fortes durante a tarde.

A partir da tarde de terça-feira (19) volta a chover devido à atuação de ventos em médios e altos níveis da atmosfera. A chuva poderá ser fraca a moderada, com um volume médio menor que 10 milímetros. As temperaturas continuam subindo, com máxima de 31ºC e mínima de 13ºC.

O tempo fecha de vez na quarta-feira (21) e na quinta (22), data da chegada da primavera. Com a formação de uma frente fria no Sudeste e seu posterior deslocamento, são previstas pancadas de chuva a qualquer momento para esses dias. O Alerta Rio aponta uma estimativa média de chuva de 15 milímetros.

A temperatura se mantém estável na quarta-feira, com máxima de 33ºC e mínima de 16ºC, mas vai cair um pouco na quinta-feira, com a máxima batendo 29ºC a mínima chegando a 15ºC.

A Marinha do Brasil alerta para ressaca. Ondas de 2,5 metros de altura, que vêm atingindo a orla da cidade desde as 21h do último sábado (17), vão continuar até as 9h da segunda-feira (19). Para se manter seguro nesses dias, a Marinha recomenda cuidado ao se aproximar do mar.

O domingo no Rio



O último domingo (18) do inverno amanheceu com tempo instável e chuva isolada. O sol, porém, não demorou para dar às caras. Ainda pela manhã, cariocas aproveitaram a mudança bem-vinda no tempo, depois de uma semana fria e chuvosa, para fazer atividades ao ar livre e até tomar banho de mar.

Na Quinta da Boa Vista, localizada no bairro de São Cristóvão, Zona Norte, pessoas aproveitaram para visitar o parque. Na Zona Sul, a ciclovia e a faixa de areia da Praia do Arpoador foram tomadas por pessoas animadas com a visita do sol. Teve gente que aproveitou para fazer atividade física, como andar de skate e bicicleta, e teve quem preferiu relaxar comendo biscoito polvilho e tomando mate. Nem mesmo o tempo ameno desestimulou os banhistas: a máxima foi de apenas 25ºC, enquanto a mínima bateu 12ºC.

fotogaleria

Recomendações de seguraça:

• Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

• Evitar a prática de esportes no mar;

• Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

• Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

• Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

• Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

• Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.