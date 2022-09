Novo secretário é empresário e ex-vereador em Paraíba do Sul - Divulgação

Novo secretário é empresário e ex-vereador em Paraíba do SulDivulgação

Publicado 21/09/2022 15:08 | Atualizado 21/09/2022 16:26

Rio - O governador Cláudio Castro designou, na última segunda-feira (19), Julio de Souza Bernardes como secretário da Secretaria de Estado de Governo. A secretaria é responsável por coordenar projetos, obras e serviços estaduais de grande impacto à população em integração com todas as secretarias, empresas e fundações do Governo.

Conhecido como Julio Canelinha (Partido Trabalhista Brasileiro) é um empresário e ex-vereador em Paraíba do Sul, candidato a vice-prefeito na eleição de 2020 na chapa do ex-prefeito Doutor Alessandro, Julio foi nomeado pelo governador Cláudio Castro (PL) em junho do ano passado como subsecretário de Estado do Governo do Rio de Janeiro.

No começo do mês, o agora então secretário sofreu ameaças via SMS contra si e sua família. Na época, Júlio afirmou acreditar que as ameaças ocorriam devido seu crescimento político na cidade. "Conseguimos levar diversos programas para Paraíba do Sul depois que me tornei subsecretário", declarou.

Paraíba do Sul tem um histórico de assassinato de políticos, geralmente candidatos a cargos locais. O caso foi investigado pela Delegacia de Polícia Civil da cidade.