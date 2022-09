Mandado de prisão preventiva contra Victor Arthur Possobom, de 32 anos, foi cumprido no fim da noite desta sexta-feira (17), em Niterói - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 21/09/2022 16:02

Homem agride e sufoca enteado de 4 anos em condomínio de Niterói. Caso aconteceu em fevereiro deste ano.



Em outro vídeo, captado do hall do condomínio, o homem aparece sentado ao lado da criança e começa a brigar com ela. Victor olha ao redor para ver se alguém estava olhando e dá dois socos no rosto da criança, seguido de mais um sufocamento. Quando o homem percebe a chegada de uma senhora no local, ele para as agressões e disfarça. Após a série de maus tratos, o menino chora muito.Ao DIA, a mãe da criança contou os momentos de terror que viveu ao lado de Victor. Ela relatou que engravidou do primeiro filho do casal em 2020 e logo foi morar com ele e o primogênito em Icaraí. Segundo Jéssica, era uma rotina de agressões somente com ela. No entanto, em fevereiro, o síndico do prédio contou sobre as imagens das agressões contra o seu filho e ela pediu a separação. Impedida de sair de casa, Jéssica conseguiu tirar o filho do convívio de Victor e ele passou a morar com o avô.A mãe do menino também denunciou o ex-companheiro no mesmo mês, mas foi mantida em cárcere privado, sem poder sair de casa. Com medo da história repercutir, Victor levou Jéssica e o filho recém-nascido para Maricá, município próximo de Niterói. Nesta nova casa, a mulher conta que as agressões ficaram frequentes e que sofreu um aborto em julho por conta dos socos e tapas.A juíza Jussara Maria de Abreu, da 1ª Vara de Família de Niterói, determinou provisoriamente, nesta segunda-feira (19), que a guarda da bebê de 1 ano , fruto do relacionamento de Jéssica Jordão, 30, com Victor Possobom, 32, seja compartilhada entre Jéssica e a avó paterna, Stella Pinho Possobom.Até a decisão, ficou definido que a menor fique com a mãe de sexta-feira, às 14h, até segunda-feira, também às 14h. Nos outros dias da semana, de segunda-feira após as 14h até sexta-feira, até as 14h, a criança ficará com a avó materna.O advogado de Victor, Daniel Aguiar, alega que o empresário possui problemas psiquiátricos e realiza tratamentos. Ele disse ainda que as agressões contra a criança ocorreram após um surto da mãe“Meu cliente sofre de transtornos psiquiátricos, e vem sendo submetido a tratamento nesse sentido. Ele tem transtorno comportamental com alternância de momentos de euforia e comportamentos impulsivos. Ele faz uso de medicamentos de controle especial e exatamente no dia dos fatos, em razão de senhora Jéssica (mãe da criança) ter tido, também, um surto dizendo que iria tirar a própria vida, deixou-o em um estado de completa tensão emocional”, disse o advogado.