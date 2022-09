Victor Arthur Possobom, de 32 anos, passou por audiência de custódia nesse domingo - Divulgação

Publicado 18/09/2022 14:54 | Atualizado 18/09/2022 15:01

Rio - Foi realizada, na tarde deste domingo (18), a audiência de custódia de Victor Arthur Possobom, 32 anos , acusado pelos crimes de agressão e tortura contra o enteado de 4 anos. O juiz Antônio Luiz da Fonsêca Lucchese negou qualquer ilegalidade na decisão e manteve a prisão preventiva do homem. O magistrado encaminhou Victor para atendimento médico, uma vez que a defesa alegou que ele fazia tratamento psicológico, e autorizou a entrada de medicamentos na cadeia.

Na sessão, realizada na Central de Custódia da Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, Zona Norte do Rio, e que contou com a participação de um membro do Ministério Público e da defesa do acusado, não foi permitida a retirada das algemas de Victor. Segundo o juiz, a manutenção do artefato serviria "para preservação de todos os presentes, inclusive do próprio custodiado, de seu defensor e dos demais atuantes na audiência".

A magistrado alegou ainda que "o mandado prisão preventiva está dentro do prazo legal' e não há notícias de qualquer alteração na decisão por meio de recurso. Com isso, Victor deverá permanecer na unidade em que já está preso.

A advogado de Victor, Daniel Aguiar, reafirmou que o acusado faz tratamento psiquiátrico e, inclusive, "levou os receituários médicos para comprovar a necessidade de atendimento médico do seu cliente". Ainda de acordo com ele, nesta semana a defesa vai entrar com novo recurso pedindo a transferência do homem para uma unidade hospitalar.

Mãe do menino diz estar aliviada

Neste sábado (17), a mãe do menino, Jéssica Brandão, 30 anos, se disse aliviada com a prisão preventiva do ex-companheiro. Em conversa com a equipe, uma amiga de Jéssica disse que essa foi a primeira noite em que a mãe do menino conseguiu dormir após ver o vídeo onde o filho é agredido pelo ex-companheiro.

Caso aconteceu em fevereiro, mas só foram descobertas nesta semana graças à gravações de câmeras de segurança

Victor Arthur Possobom, de 32 anos, foi preso nesta sexta-feira (16) após se apresentar na 77ª DP (Icaraí). Câmeras de segurança gravaram as agressões contra o menino, que aconteceram em fevereiro, mas as imagens vieram à tona essa semana.

Em um dos vídeos, o agressor, aparece dentro do elevador do prédio onde morava com o enteado, na Avenida Sete de Setembro, em Icaraí, bairro da cidade de Niterói. O menino se posiciona em um dos cantos do elevador e, em seguida, é sufocado por Victor.