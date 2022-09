Cãozinho foi encontrado pelos PMs no Lins de Vasconcelos - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 24/09/2022 09:43 | Atualizado 24/09/2022 09:57

Rio - A Polícia Militar resgatou, nesta sexta-feira (23), um cãozinho que havia sido levado por criminosos, durante um assalto a um veículo, no bairro do Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio. O animal estava com seu tutor em um carro modelo Toyota Hillux e acabou sendo levado pelos bandidos junto com o automóvel.



De acordo com a PM, o cachorro foi encontrado por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade do Lins, na Rua Cézar Zama. O veículo roubado também foi recuperado. Ainda não há informações se os assaltantes envolvidos no crime foram presos. O caso foi registrado na 26ª DP (Méier).



Cãozinho volta para família dois dias após assalto





Levado por bandidos em outra ocorrência policial, o cachorrinho Zeus voltou para casa nesta sexta-feira . Ele havia sido levado junto com o carro da família por bandidos, durante um assalto, na última quarta-feira (20), na Rodovia Niterói-Manilha, próximo ao Complexo do Salgueiro, na altura do bairro Porto da Rosa, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O animal foi deixado em uma clínica veterinária do município.

A tutora chegou a receber ligações de criminosos que tentavam extorqui-la, pedindo dinheiro de resgate. Ela também relatou que acabou pagando aos bandidos para ter o bicho de estimação de volta em uma das situações, mas acabou caindo em um golpe, já que o Zeus não foi devolvido.