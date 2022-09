Hospital Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo - Divulgação

Hospital Alberto Torres (HEAT), em São GonçaloDivulgação

Publicado 24/09/2022 15:01 | Atualizado 25/09/2022 15:32

Rio - Dois idosos ficaram feridos após serem assaltados na BR-493, na altura de Guapimirim, na Baixada Fluminense, quando vinham com a família de Minas Gerais para passar o fim de semana em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O crime aconteceu por volta das 20h20 da última sexta-feira (23) e as vítimas tiveram todos os pertences levados junto com o veículo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a família relatou que dois automóveis fecharam o carro em que eles estavam, na altura do km 10 e, pelo menos, quatro criminosos desembarcaram armados. Durante o assalto, Carmo Antonio Rosa, de 73 anos, que dirigia o carro, acabou sendo baleado no braço, e Maria Geralda Rosa, 76, agredida com coronhados pelos bandidos.

O motorista e a idosa foram socorridos pela Polícia Militar para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manilha, de onde foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, Carmo e Maria Geralda tiveram alta neste sábado (24). Além dos idosos, havia ainda outras duas mulheres e um homem com deficiência no carro, que não se feriram.

Também neste sábado, outra família acabou sendo vítima de criminosos, dessa vez na BR-101, a Niterói-Manilha. O crime aconteceu quando o motorista diminuiu a velocidade por conta de uma obra no km 310, e bandidos armados anunciaram o assalto. O condutor parou o automóvel e os ocupantes, de 44, 59 e 61 anos, desceram e entregaram suas bolsas, malas, carteiras e celulares. Os assaltantes fugiram com o carro das vítimas, que foram até a Unidade Operacional de Policiamento da PRF, em São Gonçalo. Ninguém se feriou.