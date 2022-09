Técnico de radiologia Raphael Montovaneli, de 40 anos, foi enterrado neste sábado (24), no Cemitério do Catumbi às 15h - Marcos Porto/ Agência O DIA

Publicado 24/09/2022 14:58

Rio - O enterro de Raphael Montovaneli, de 40 anos, irá acontecer neste sábado (24), no Cemitério do Catumbi às 15h. Baleado na cabeça por um policial em uma blitz nesta segunda-feira (19), Raphael teve sua morte cerebral confirmada pela equipe médica.

O técnico de radiologia participava da torcida “urubuzada” do Flamengo. O velório, que contou com mais de 100 pessoas, entre eles amigos e familiares, também estava cheio de torcedores. Vladir da Silva Fonseca, amigo de infância de Raphael e também participante da torcida rubro-negra, lamenta a morte do companheiro. “É a perda de um amigo que tocou o nosso coração. É covardia tirar a vida de uma pessoa assim. Mesmo que ele tenha avançado a blitz não é motivo para atirar em uma pessoa assim”, declarou.Segundo a polícia, o carro que Raphael dirigia não atendeu a ordem de parada dos agentes. Entretanto, testemunhas e amigos alegam que, apesar dele ter acelerado, não houve ordem de parada para o carro. A vítima ainda tinha uma namorada que está grávida.Já o pai de Raphael, Ronaldo Montovanelli, declarou não ter muito mais o que falar. “Ele era a minha joia, eu só posso falar isso. As outras coisas vocês já sabem. Ele foi vítima de uma pessoa que não era pra estar com um fuzil na mão”, afirmou. Ele ainda contou sobre como toda a família está “chorando a perda do menino feliz”.