Com o criminoso, foi apreendido uma faca. - Divulgação

Com o criminoso, foi apreendido uma faca.Divulgação

Publicado 24/09/2022 12:44

Rio- Policiais do Segurança Presente em Miguel Pereira, no Centro-Sul do Rio, prenderam, nesta sexta-feira (23) na Rua Frederico Wangler, o homem que tentou estuprar uma mulher, no mês passado, no Flamengo , Zona Sul da cidade. De acordo com a Polícia, os agentes receberem denúncias de moradores informando que o criminoso estava expondo seu órgão genital para as pessoas. Ele havia sido solto após cumprir a prisão temporária.

Após revista e consulta ao Núcleo de Inteligência, foi constatado um mandado de prisão em aberto, que seria a prisão preventiva referente ao caso que aconteceu no bairro do Flamengo. Ele foi conduzido para a 96ª DP (Miguel Pereira) e uma tesoura foi apreendida.

Homem já foi preso por tentar estuprar mulher no Flamengo, no mês passado

O caso ganhou grande repercussão após a divulgação das imagens do suspeito, em que ele arrasta a moradora, enquanto ela passeia com o cachorro, e tenta cometer o crime. Pelas imagens de câmeras de segurança nas ruas, a polícia constatou que o homem seguiu a vítima até ela ficar em um trecho deserto da rua. Ele tentou arrastá-la para um canto e, na tentativa de despi-la, a vítima começou a gritar, o que chamou a atenção do segurança de um estabelecimento próximo.