Cartões e máquinas apreendidas com o suspeito durante a abordagem - Divulgação

Publicado 01/10/2022 07:56 | Atualizado 01/10/2022 10:05

Rio - Um homem foi preso em flagrante por receptação qualificada na noite desta sexta-feira (30), no estacionamento de um shopping, localizado na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Com ele, havia três cartões de crédito, cada um de uma pessoa diferente, e cinco máquinas de cartão. Contra o suspeito, há uma anotação criminal por estelionato.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) receberam a informação de que o suspeito estaria armado no interior do shopping. O homem foi abordado no estacionamento do estabelecimento e, com auxílio de Agentes do Bairro Presente Américas, os policiais detiveram e levaram o suspeito, junto com o material apreendido, para 16ª DP (Barra da Tijuca).

Na delegacia, os agentes constataram um registro de ocorrência contra o suspeito pelo crime de estelionato, referente a uma compra fraudulenta em um dos cartões apreendidos no valor de R$ 40 mil.

O caso foi registrado na 16ª DP.