Serão 2.225 garis e 312 agentes de limpeza atuando em todas as seções eleitorais do RioDivulgação

Publicado 01/10/2022 10:42

Rio - A Comlurb organizou um megaesquema de limpeza para o primeiro turno das eleições, que acontece neste domingo (2). Serão 2.225 garis e 312 agentes de limpeza urbana que trabalharão antes, durante e após o pleito no entorno de todas as seções eleitorais do Rio.

O planejamento prevê a presença de 666 garis a partir das 6h. Em seguida, um segundo grupo com 1.559 funcionários entra às 17h.

Além disso, a companhia atuará com 43 caminhões compactadores, oito varredeiras de grande porte, quatro varredeiras compactas e 112 sopradores, que vão auxiliar a varrição mecanizada e a remoção de todo material de propaganda eleitoral.

Por fim, a lavagem hidráulica dos logradouros contará com 13 caminhões-pipa e nove motobombas com água de reúso. A Comlurb também informou que a manutenção de rotina segue sendo realizada normalmente no município.