Surfistas aproveitaram tempo ameno e instável desta segunda na Praia do Recreio, na Barra, Zona Oeste - Marcos Porto / Agência O Dia

Surfistas aproveitaram tempo ameno e instável desta segunda na Praia do Recreio, na Barra, Zona OesteMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 03/10/2022 14:14 | Atualizado 03/10/2022 14:41

Rio – Para os surfistas, a segunda-feira (3) deu praia. Nem mesmo as pancadas de chuva isoladas desestimularam os amantes do esportes, que foram à Praia do Recreio, na altura da Pedra do Pontal, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, começar a semana pegando uma onda. As temperaturas amenas, com máximas que não passaram dos 23ºC, também não assustaram os cariocas, que aproveitaram o tempo fresco para fazer exercícios. O tempo ficou encoberto devido às áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera.

Ventos úmidos do oceano continuarão mantendo o tempo instável nesta terça-feira (4). Segundo o Sistema Alerta Rio, poderá chover a qualquer hora do dia de maneira fraca a moderada, em locais isolados. Os modelos numéricos apontam um aumento da estimativa de chuva para 15 milímetros em toda a cidade. As temperaturas continuam amenas, com a máxima chegando somente aos 23ºC e a mínima caindo para 14ºC.



A quarta-feira (5) também vai amanhecer com possibilidade de chuva fraca ou chuviscos em pontos isolados, a qualquer momento. O dia continuará com bastante nebulosidade e o céu seguirá encoberto. As temperaturas seguem iguais à de terça-feira, com a mínima marcando 15ºC.

fotogaleria

O tempo começa a mudar um pouco na quinta-feira (6). A nebulosidade vai seguir variada, fazendo com que o céu transite entre nublado a parcialmente nublado, e não há previsão de chuva. Os ventos continuarão moderados, podendo ir de 18,5 km/h a 51,9 km/h. Já as temperaturas estarão em elevação, com a máxima chegando a 31ºC, enquanto a mínima segue em 14ºC.



Na sexta-feira (7), a passagem de uma frente fria vai deixar o tempo instável novamente na cidade do Rio. Há previsão de pancadas de chuva para a madrugada e a manhã. Os modelos numéricos apontam para uma estimativa de chuva de 10 milímetros em toda a cidade. As temperaturas voltam a apresentar declínio, tornando para a casa dos 25ºC de máxima e 15ºC de mínima.