Região tem forte influência do crime organizado - Divulgação

Publicado 04/10/2022 14:44 | Atualizado 04/10/2022 15:20

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop), em conjunto com o Ministério Público, por meio do Grupo de Ação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), realizaram nesta terça-feira (4) uma operação para a remoção de cerca de 300m de tapumes na Rua Rubem Braga, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Os tapumes, instalados sem autorização, cercavam irregularmente um terreno de aproximadamente 18.000 m². A região sofre com a forte influência do crime organizado.

De acordo com a secretaria, o responsável pela construção já havia sido notificado para apresentar a documentação necessária para o prosseguimento da obra. Mesmo sem nenhuma autorização dos órgãos públicos, as construções seguiram sendo feitas com o cercamento do terreno, início do aterro irregular, além de ter realizado retirada de vegetação nativa, parcelamento do solo, sendo ainda identificado o início da comercialização dos lotes de forma irregular sem a aprovação prévia do projeto, o que poderia lesar vários compradores.

Além dos tapumes, também foram retirados um banheiro químico, três reservatórios de água e dois contêineres que serviam de base de apoio para os funcionários da obra. Segundo os agentes, quando chegaram ao local, foram encontrados os funcionários espalhando aterro no terreno, outra irregularidade também notificada.

"Essa é mais uma operação para combater as construções irregulares, por meio das demolições. Neste caso, conseguimos identificar as obras bem no início. Elas estavam sem nenhum tipo de autorização ou licença para a construção e o responsável nem ao menos tinha um documento da posse do terreno. Essas operações já causaram um prejuízo superior a R$205 milhões aos cofres do crime organizado", reforça o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Desde o início de 2021 a Secretaria de Ordem Pública já realizou mais de 1.100 demolições de construções irregulares por todo o município. A operação contou também com agentes da Secretaria de Conservação, da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (Coope), Guarda Municipal, Rio Luz, Light, Cedae, Iguá e Comlurb.

Força-Tarefa

A Força-Tarefa para enfrentamento à ocupação irregular do solo urbano foi criada em outubro de 2021 para auxiliar promotores de Justiça no combate à ocupação irregular do solo no Município do Rio de Janeiro e aos ilícitos relacionados nas áreas criminal e de meio ambiente, entre outras, em especial, nas áreas de planejamento que abrangem bairros das zonas Oeste e Norte da cidade.