Jorge Jansen foi filmado pela vítima que denunciou a importunação sexualReprodução / O Globo

Publicado 04/10/2022 16:17 | Atualizado 04/10/2022 16:23

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) converteu, nesta terça-feira (4), em preventiva a prisão do juiz aposentado Jorge Jansen Coñago Novelle, de 62 anos, suspeito de assediar uma dentista durante uma carona de bicicleta elétrica em Copacabana, Zona Sul do Rio.

De acordo com Polícia Civil, a vítima passava de bicicleta no último domingo (2), na esquina das ruas Siqueira Campos e Barata Ribeiro, quando Jorge, que estava aguardando para atravessar, lhe pediu carona até a praia. A dentista afirmou que ficou reticente de dar carona para o homem, mas ficou com pena por ser uma pessoa mais velha e a bicicleta comportava um passageiro sem a necessidade de contato físico. O ex-magistrado ainda teria dito que não encostaria na moça, porém, pouco depois, colocou a mão na cintura dela e movimentou em direção à barriga enquanto dizia: “Nossa, você é muito linda, muito gatinha”.

A vítima então, acionou policiais militares do 19º BPM (Copacabana), que conduziram o ex-juiz à 13ª DP (Ipanema) onde foi preso em flagrante. Um dos PMs contou ter ouvido o magistrado reclamar agressivamente: "Se fossem vocês, não fariam o mesmo com uma mulher novinha e bonita dando carona?", teria perguntado.