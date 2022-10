Igor Ibraim de Souza, de 28 anos, já deu entrada no Hospital Municipal Evandro Freire em óbito, segundo a Secretaria Municipal de Saúde - Reprodução de vídeo

Publicado 04/10/2022 16:18 | Atualizado 04/10/2022 16:25

Rio - Moradores do Morro do Barbante, na Ilha do Governador, preparam ato contra a morte de autônomo durante troca de tiros entre PMs e traficantes, nesta terça-feira (4). De acordo com familiares, Igor Ibraim de Souza, de 28 anos, trabalhava com a venda de salgadinhos e não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas da região. Além dele, outro homem, ainda não identificado, também foi baleado e socorrido para Hospital Municipal Evandro Freire.

"Poxa, fazer isso. A esposa dele grávida aí. Muito difícil essa situação. A gente não tem sossego aqui. Temos que esconder as crianças e deitar no chão sempre que sai tiro. Que lugar é esse?", questionou uma vizinha de Igor.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que o corpo de Igor, já sem vida, chega ao hospital municipal na Ilha do Governador. O morador foi levado pelo blindado da PM, sob o protesto de conhecidos de Igor, que acompanhavam o veículo de moto.

"Eu conhecia o Igor. Menino esforçado que gostava de ajudar. Uma injustiça. O Morro do Barbante pede socorro", compartilhou uma amiga de Igor, no Twitter.

De acordo com o comando da Polícia Militar, equipes do 17ºBPM (Ilha do Governador) estavam em patrulhamento pela comunidade Morro do Barbante, na Ilha do Governador, quando foram atacados por criminosos armados. Os policiais reagiram as disparos e, após cessar o confronto, os dois homens, entre eles Igor, foram encontrados feridos. Eles foram socorridos para o Hospital Municipal Evandro Freire, mas Igor já deu entrada no local sem vida.

A corporação informou ainda que durante a ação foram apreendidas duas pistolas, munições, cinto tático, 18 frascos de lança perfume e pinos de cocaína. O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador).

A PM disse também que o comando do 17° BPM já instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do fato e colabora integralmente com o procedimento investigativo da Polícia Civil.