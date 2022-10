Mensagem em que Filipe de Jesus Oliveira ameaça a ex-companheira - Foto: Divulgação

Mensagem em que Filipe de Jesus Oliveira ameaça a ex-companheiraFoto: Divulgação

Publicado 07/10/2022 14:26 | Atualizado 07/10/2022 16:03

Rio - Policiais do 19º BPM (Copacabana) prenderam, na tarde desta quinta-feira (6), Filipe de Jesus Oliveira, de 29 anos, após ele ameaçar de morte a ex-companheira, Arianey dos Santos Oliveira, de 28 anos, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Mesmo com a presença dos agentes, o agressor enviou uma mensagem ameaçadora à vítima: "Você não vai ficar o tempo todo perto de um policial".

Arianey, que trabalha como agente administrativa em uma empresa na Rua Santa Clara, teve um relacionamento de seis anos com Filipe. Na tarde desta quinta-feira, ela estava encerrando o expediente no escritório quando passou a receber inúmeras ligações do suspeito.

A vítima pediu, então, para uma colega de trabalho verificar se Filipe estava do lado de fora do prédio, o que foi confirmado. A agente administrativa ainda tentou conversar com o homem, que a insultou.

"Eu desci para falar com ele, e o tempo todo me xingava e dizia que ia me matar, que ia dar um tiro na minha cara. Foi quando eu procurei os policiais, que estavam do outro lado da rua, e pedi ajuda", disse a vítima.

Nesse momento, Filipe correu e tentou se esconder em uma rua próxima, mas seguiu com as ameaças de morte por meio de aplicativo de mensagens.

Os agentes que fazem parte do programa Rio + Seguro iniciaram as buscas pelo homem, que se escondeu atrás de uma árvore na esquina das ruas Nossa Senhora de Copacabana e Santa Clara, e o prenderam em flagrante. De acordo com os militares, no caminho até a delegacia, Filipe teria feito novas ameaças à vítima.

Segundo Arianey, não é a primeira vez que ela sofre violência do ex-companheiro. Quando terminou o relacionamento, há três meses, teria tomado um soco no nariz.

"Eu já tinha sofrido outras ameaças dele, inclusive violência física, mas sempre evitei denunciar. Desta vez, ele disse que estava armado e ia me matar. Então fui pedir ajuda a um policial, pois fiquei com medo", desabafou.

A mulher e o ex-companheiro foram conduzidos, em viaturas separadas, para a 12ª DP (Copacabana) e o suspeito foi enquadrado e preso com base na Lei Maria da Penha.