A Seop demoliu 18 construções irregulares, duas guaritas e duas barricadas nesta sexta-feira (7) - Secretaria Municipal de Ordem Pública / Divulgação

A Seop demoliu 18 construções irregulares, duas guaritas e duas barricadas nesta sexta-feira (7)Secretaria Municipal de Ordem Pública / Divulgação

Publicado 07/10/2022 14:52 | Atualizado 07/10/2022 15:35

Rio - Dezoito construções irregulares, localizadas no bairro do Engenho da Rainha, na Zona Norte, região fortemente influenciada pelo tráfico de drogas, foram demolidas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), nesta sexta-feira (7). Também foram derrubadas duas guaritas, com portões que fechavam as ruas e que dificultavam o acesso das forças policiais, e duas barricadas postas pelo crime organizado. Além disso, foram cortadas oito ligações clandestinas de luz e cinco de água.

As estruturas comerciais ficavam nas ruas Valinhos, Vila Block e Pará de Minas e foram erguidas em uma área total de 380 m², sobre a calçada. As construções não tinham autorização da Prefeitura.



fotogaleria

"Hoje (sexta) demolimos construções irregulares no Engenho da Rainha e é importante destacar que se trata de uma área que sofre influência de crime organizado. As guaritas que derrubamos hoje funcionam como um novo modelo de barricadas imposta pelos criminosos. Elas trazem uma sensação de falsa legalidade, mas que na verdade servem para impedir o acesso das forças de segurança até o reduto de criminosos. Desde 2021, já foram mais de 1.100 demolições de construções irregulares para retomar a ordem pública e asfixiar financeiramente o crime organizado", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



A operação contou também com agentes da Secretaria de Conservação, da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (Coope), da Coordenadoria de Controle Urbano, da Guarda Municipal, da Cedae, da Rio Luz, da Light, da Águas do Rio, da Comlurb e da Polícia Militar.



Desde o início do ano, a Secretaria de Ordem Pública já realizou outras três operações de demolição de construções irregulares no bairro. Nessas ações, foram derrubados muros erguidos sem licenças e que fechavam uma praça pública, um terreno de 1.500 m² do município que foi cercado irregularmente e um ferro-velho clandestino.