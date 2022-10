A operação 'Data is the new oil' investiga tentativas de prejuízos à empresas em Nova Iguaçu e na capital do Rio - Reprodução

Publicado 07/10/2022 15:02 | Atualizado 07/10/2022 16:41

Rio - A Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) realizou, nesta sexta-feira (7), uma operação contra suspeitos de obterem ilegalmente informações comerciais privilegiadas de grandes empresas no início deste ano. A "Data is the new oil" cumpriu quatro mandados de busca e apreensão divididos entre os municípios do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Durante as investigações, os agentes descobriram que os acessos foram realizados por uma organização dedicada à prática de crimes dessa natureza, para a venda de dados no mercado. A investigação foi aberta no meio desse ano, após o grupo ter acessado indevidamente o ambiente virtual de uma das companhias envolvidas.

A ofensiva mira principalmente o combate aos crimes de organização criminosa, invasão de dispositivo informático e estelionato; além de outros que ainda serão apurados durante as investigações.

O delegado André Neves, titular da DDSD, informou ao DIA que o próximo passo da especializada é analisar todo o material apreendido e entender quais foram as fraudes cometidas pela quadrilha. "Dezenas de equipamentos foram apreendidas nesta operação. Agora vamos analisar o vasto material que encontramos com essa quadrilha. São milhares de dados cadastrais, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Vamos verificar quais são os tipos de fraudes", disse.



No mundo atual, as informações e dados empresariais são de extrema importância e angariam grande valor no mercado, sendo considerados "new oil". Dessa maneira, a quebra do sigilo de tais informações tem potencial para garantir alta rentabilidade para os criminosos.