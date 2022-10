Câmera de segurança flagra criminoso com fuzil em assalto no mercado Abilhão, em Oswaldo Cruz - Reprodução/Redes sociais

Publicado 07/10/2022 16:28

Rio - Dois criminosos fortemente armados assaltaram o mercado Abilhão, em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (7) e levaram bebidas e pertences de funcionários. Um vídeo, divulgado em uma página de notícias da região, mostra um dos bandidos portando fuzil dando cobertura para o comparsa. Segundo o estabelecimento, ninguém ficou ferido na ação.



Veja o vídeo:

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 9ºBPM (Rocha Miranda) foi acionada para verificar ocorrência de roubo a estabelecimento comercial na Rua Henrique Braga, em Oswaldo Cruz. No local, os policiais foram informados por funcionários que dois homens entraram no estabelecimento com um fuzil e ameaçaram a todos. Os militares realizaram buscas na região, a fim de localizar os suspeitos, mas, até o momento, ninguém foi preso.

Ainda segundo a corporação, o dono dispensou a equipe e informou que, posteriormente, iria à delegacia da região. Em nota, o mercado Abilhão informou que está colaborando com a polícia para identificação dos criminosos, mas ainda não informou em qual delegacia o caso foi registrado. Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu sobre o andamento da investigação.

Nas redes sociais, moradores da região disseram que o bairro está cada dia mais violento. "Nosso bairro e redondezas estão entregues à bandidagem mesmo", escreveu um perfil. Um outro morador também lembrou a morte da atriz Eliane Loreti de Campos, de 58 anos, assassinada por criminosos em uma tentativa de assalto em Marechal Hermes , bairro vizinho de Oswaldo Cruz.

A atriz trafegava em seu veículo pela Rua Costa Filho, por volta das 21h40, quando foi abordada por criminosos, mas não obedeceu a ordem de parada. Com a negativa, os bandidos atiraram contra o carro da mulher e fugiram do local.