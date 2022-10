Anúncio surge às vésperas do Dia Mundial da Saúde Mental, que acontece na próxima segunda-feira (10) - Divulgação / PMERJ

Rio - A Polícia Militar anunciou, nesta sexta-feira (7), a contratação de 710 novos profissionais de saúde, tanto em funções de nível superior como em funções de nível médio. A ampliação do atendimento busca policiais militares da ativa e da reserva, veteranos, pensionistas além dos seus familiares e dependentes.



O processo foi concluído nesta sexta com a formatura de 300 oficiais. São médicos de diferentes especialidades, dentistas, psicólogos, nutricionistas, veterinários, entre outros profissionais de nível superior, que passarão a atuar nas unidades de saúde da corporação.



Na véspera, foram diplomados 410 praças no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP). São profissionais de nível médio, como técnico de enfermagem, técnico em radiologia, auxiliar em saúde bucal, entre outras funções fundamentais.



A contratação foi celebrada pelo comandante da PM, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, durante a formatura. "A formatura dos novos profissionais de saúde tem um significado muito importante para a Polícia Militar. Começamos a suprir um déficit histórico de profissionais nas unidades de saúde da Corporação para atender de forma mais efetiva a nossa tropa e seus dependentes, além de possibilitar a abertura de novos postos de atendimento".



De acordo com a comandante da Diretoria Geral de Saúde (DGS) da SEPM, coronel Lenise Durão, os novos profissionais formados vão atuar em diferentes unidades da corporação.



"Eles vão ser distribuídos entre o Hospital Central da Polícia Militar, no bairro do Estácio, no Hospital da PM de Niterói, e nas quatro policlínicas da Corporação. Vão também recompor o quadro de profissionais da unidade de psicologia do 4° BPM (São Cristóvão), da Central de Armazenamento de Insumos em Saúde, também em São Cristóvão, além de preencher vagas no Centro de Fisiatria", explica Lenise.



Com a contratação dos novos profissionais, será possível também prestar atendimentos localizados em algumas unidades operacionais com maior demanda e fortalecer bastante a área de atendimento de saúde mental.



O processo de admissão dos novos profissionais também contemplou o setor de odontologia da Corporação, que já vinha sendo ampliado. A distribuições dos 77 novos dentistas e 100 auxiliares de saúde bucal vão possibilitar um aumento significativo de atendimento em hospitais e odontoclínicas da Polícia Militar.



"É uma grande conquista da nossa corporação. Fomos liderados por uma gestão participativa do nosso secretário. Esperamos agora que as unidades de saúde da corporação de todo Estado contem com uma maior participação dos nos nossos profissionais. E que a gente consiga alcançar a maior vitória na área de saúde, com os nossos usuários do Fuspom, prestando um serviço de excelência a nossos policiais militares e seus dependentes", comemorou a diretora da Diretoria Geral de Odontologia, coronel Gabriella Dantas.